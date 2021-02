Trulli nem számított fia Formula 4-es sikerére

A 15 éves Enzo Trulli most váltott a gokartról a formulaautókra, és már meg is nyerte első címét az együlésesekkel, mégpedig az UAE F4-es sorozatot. Egykori Forma-1-es pilóta apja, Jarno Trulli a Racingnews365-nek árulta el, hogy nem számított ilyen gyors eredményekre:

„Az elmúlt hónapokban nagyon kíváncsi voltam arra, vajon milyen gyorsan vált majd a gokart és egy F4-es autó között. Ez lényegesen gyorsabban történt meg, mint amire számítottam. Nagyon tapasztalatlan volt, mégis ilyen jól ment.”

„Az, hogy meg is tudta nyerni a bajnokságot, óriási meglepetés volt. Nem csak nekem, de Enzónak is, illetve a csapatának. Azért utaztunk az emírségekbe, hogy a lehető legtöbb tapasztalatot gyűjtse, lehetetlen volt előre megjósolni, hogy végül meg is nyeri majd a sorozatot.”

„Jó volt látni azt, hogy milyen kedvesen reagáltak az emberek Enzo sikerére, ami természetesen engem is büszkévé tesz. Nagyon elégedett vagyok azzal, ahogyan alakult ez a kaland, és várom már, hogy lássam, milyen teljesítményre lesz képes az elkövetkező években.”

Egyelőre a Forma-1-ről szó sincs, bár azt nem tagadta Trulli, hogy a végső cél az lenne: „Lépésről lépésre, megfontolva fogunk haladni” – mondta Trulli. Enzo a jelenlegi terveik szerint idén a spanyol F4-es bajnokságban versenyez majd, de azt is hozzátette Jarno, hogy most ezzel a sikerrel a zsebükben körülnéznek még máshol is lehetőségek után kutatva.