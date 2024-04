Jön a DTM összes futama a Network4-re, közvetítik Kiss Norbi kamionos versenyeit is

A motorsport rajongók körében legendás DTM (Deutsche Tourenwagen Masters) bajnokság mind a 8 versenyhétvégéjének 16 futamát közvetíti 2024-ben a Network4 Media Group. A német túraautó-bajnokság első versenyeit a hétvégén tartják Oscherslebenben. Szombaton 13:30-tól az ARENA4-en és a NET4+ streaming szolgáltatón láthatják a rajongók a mezőny száguldását, míg vasárnap 13:30-tól a MATCH4 és a NET4+ közvetíti az eseményeket.

Bár a DTM elméletileg túraautó bajnokság, ma már valójában GT autók küzdenek egymással az aszfalton, amelyeket kimondottan gyorsnak és bivalyerősnek terveztek. Olyan sportkocsikat láthat a közönség akcióban, mint az Audi R8, Mercedes AMG GT3, BMW M4, Ferrari 296 GT3, Lamborghini Huracán GT3 EVO 2, a McLaren 720S GT3 EVO, vagy a Porsche 911 GT3. Csupa olyan gép, amelyek normális esetben autó kiállítások csúcsrészlegében kordonnal elkerítve várják a látogatókat, itt azonban test-test elleni küzdelemben vesznek részt. Idén a 7 gyártó 8 európai helyszínen (6 német és egy-egy holland, illetve osztrák) küzd a végső győzelemért.

Ugyancsak a Network4-re költözik a az FIA Europen Truck Racing versenysorozat, amelyben egy igazi élmenő magyarnak is szurkolhatunk. Kiss Norbi a Révész Racing színeiben indul, többszörös bajnok, 2023-ban is ő hódította el a trófeát és idén is a mezőny legerősebb pilótájaként tartják számon. A Truck Racingben kamionok versenyeznek egymással, a hatalmas és erős gépek vérre menő küzdelmet folytatnak. Egy versenyhétvégén négy futamot rendeznek, a szezon május végén indul Misanóban és a spanyolországi Jaramában ér véget október elején.

A csomag része a Formula 4 Italian Championship versenysorozat is. A 2024-es F4-es vb 10 fordulóból, összesen 30 versenyből áll majd (fordulónként három, 50 perces versenyt rendeznek.) Nagy lesz a tolongás a pályán: mintegy 40 autó szokott rajthoz állni.

A Network4 a motorsportok otthona, az ARENA4 és a MATCH4 sport televíziók, valamint a NET4+ streaming szolgáltató számos versenysorozatot kínálnak a rajongóknak. Ezen a hétvégén például a MotoGP Spanyolországból jelentkezik, az IndyCar az idei negyedik futammal Birminghamből, míg a NASCAR Doverből.

