533 nap: Correa megtette a következő lépést az elképesztő visszatérése felé

A 2019-es spái F2-es főfutamon történt az a szörnyű baleset, melyben Anthoine Hubert sajnos életét veszítette, Correa pedig súlyosan megsérült. Ezek után hónapokat töltött kórházban a fiatal pilóta, és egyáltalán nem volt biztos, hogy ismét fog majd tudni versenyezni, hiszen annyira komolyan sérült a lába.

Idén február elején aztán mégis érkezett a hír, hogy a hosszú felépülés után az amerikai versenyző ismét beül a volán mögé, és az ART Grand Prix színeiben részt vesz a 2021-es F3-as bajnokságban.

Most hétfőn pedig eljött a következő lépés, mivel egy privát teszt keretében már pályára is gurulhatott a Paul Ricardon, Franciaországban. Ezen eseményt a következőképpen kommentálta Correa a közösségi oldalán: „2021. február 15-e: 533 nappal Spa után most először ültem be ismét egy formulaautóba.”

„Nehéz szavakkal leírni, hogy ez mit jelent számomra. Csak azt tudom mondani, hogy köszönöm mindenkinek, aki támogatott engem eddig a pontig. Anthoine Hubert is velem volt ma” – fogalmazott a pilóta a Twitterén.

