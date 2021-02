Két F1-es csapat iránt is érdeklődik egy amerikai csoport

A napokban egy amerikai befektetőcsoport, a Sportsek Acquisition Corporation tűnt fel az F1 közelében. A cég kizárólag arra specializálódott, hogy különféle sportklubokban vásárol részesedést.

A cég minden sportág iránt érdeklődik, de az F1-hez különös szálak fűzik.

Az egyik alapító az a Tavo Hellmund, aki az austini F1-es pálya, a Circuit of the Americas építési munkálataiban is vezető szerepet töltött be. Hellmund 2015-ben a csőd szélére került Manor iránt is érdeklődést mutatott.

Az Autoweek értesülései szerint Hellmund ismét szeretné bevásárolni magát valamelyik F1-es csapatba, mégpedig az amerikai versenyzőlegenda, Michael Andretti oldalán.

„Visszavonulása óta Michael bebizonyította, hogy csapatfőnökként is világbajnok. Az F1 sokat nyerne a csatlakozásával” – mondta Hellmund, aki nem titkolta, mely csapatokkal tudja elképzelni az együttműködést: az AlphaTaurival és az Alfa Romeóval.

