Az Alpine juniorja nyerte az F3 Ázsia-sorozatot

Január 29. és február 20. között rendezték meg az F3 Ázsia-sorozatot, amelyben több F2-es és F3-as pilóta is rajthoz állt, hogy növeljék a szuperlicenc-pontjaik számát. Közéjük tartozott Guanyu Zhou (magyar átírással: Csou Kuan-jü), Pierre-Louis Chovet, Jehan Daruvala és Roy Nissany is.

Zhou kezdte a legjobban az 5 fordulóból és 15 versenyből álló szériát, amelyből 2 fordulót a Dubai Autodrome-on, 3-at pedig a Forma-1-ből is ismert Yas Marina-pályán rendeztek. A kínai Alpine-junior az első három versenyből kettőt megnyert, a harmadik futamon pedig Chovet diadalmaskodott.

A második fordulóban kétszer Daruvala tudott győzni, Chovet pedig eggyel növelte győzelmeinek számát, majd a harmadik fordulóban „cseréltek”, és Chovet győzött kétszer, Daruvala egyszer. Eközben Zhou sem üldögélt a babérjain, folyamatosan dobogós helyezéseket gyűjtött.

A negyedik fordulóban is két Chovet-győzelem született, rajta kívül pedig az idén a Formula Regional by Alpine-ban induló Patrik Pasma tudott győzni, az utolsó forduló előtt pedig már Chovet állt a pontverseny első helyén, viszont még Zhou-nak is volt esélye a végső győzelemre.

A kínai élt is a lehetőséggel: míg Chovet két ötödik helyet és egy kiesést tudott gyűjteni, addig Zhou két győzelemmel és egy második hellyel megnyerte a sorozatot, végül 16 ponttal gyűjtött többet a riválisánál.

A harmadik Daruvala, a negyedik Pasma, az ötödik Nissany lett, majd a két fiatal, Hadjar és Beganovic következett, viszont ők csak az első három fordulóban álltak rajthoz. A Red Bull-junior Iwasa nyolcadik, Bolükbasi kilencedik lett, a top-10-et pedig a cseh F3-as versenyző Roman Stanek zárta.

