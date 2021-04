Alonso korábbi csapattársa szerint a visszatérés sikere nem a spanyolon fog múlni

A most 46 éves olasz 2003-ban és 2004-ben volt Alonso csapattársa a Renault-nál, és úgy véli, hogy a spanyolban még mindig megvan a tűz, ha a versenyzésről van szó. „Nemrég beszéltem Fernandóval. Ő tíz évvel fiatalabb nálam, és ez máris neki dolgozik” – mondta Trulli az F1 Beyond the Grid podcastjének legújabb részében.

„Ő azonban még, ellentétben velem, továbbra is nagyon akar versenyezni. Semmi más nem jár a fejében, csak a vezetés. Nem látom, hogyan vallana kudarcot abban, amit csinál, és még mindig nagyon fitt.”

„Az igazi kérdés nem az lesz, hogy ő mennyire jó, hanem az, hogy az autója elég lesz-e arra, hogy a legjobb helyezésekért harcolhasson vele. Nem kételkedem Fernandóban, mert még mindig látom rajta, hogy elképesztően motivált.”

„Tegyük keresztbe az ujjainkat, és reménykedjünk abban, hogy az Alpine egy elég jó autót tud neki adni ahhoz, hogy élvezhesse az autóversenyzést 2021-ben.” Trulli, aki még 1997-ben kezdte meg F1-es karrierjét a Minardinál, arról is mesélt, hogy Alonso bizony nem fél politikai játszmákba keveredni, hogy ezzel a lehető legjobb esélyt adja meg magának a győzelemre.

„Fernando egy olyan pilóta, aki szeret mentális játékokat játszani, és politizál is a csapaton belül. Ez is része azonban egy olyan versenyző karakterének, aki a legjobb akar lenni, aki a csapat élén akar állni, aki első számú akar lenni. Szóval emiatt nem hibáztatom őt.”

„Én nem vagyok olyan, mint ő. Én eredményekkel szerettem bizonyítani, nem a politikával. Talán ez volt az egyik hibám is. Ő mindig a legtöbbet akarta kihozni a csapatból és a politikából, saját maga miatt. Azt akarta, hogy ő legyen a figyelem középpontjában, de erre amúgy is számítani lehet egy top pilótától… minden figyelemnek rá kell irányulnia.”

Ugyan Trulli ma már egy olyan borászat büszke tulajdonosa, amely évente egymillió üveg bort állít elő, mégsem savanyú neki a szőlő, ha az F1-es pályafutására gondol vissza, bár bevallotta, hogy a legendás időmérős tempóját a versenynapon általában nem tudta hozni.

„Szerintem nem sok ember volt, aki gyorsabb volt nálam egyetlen időmérős körön. Azt hiszem Fernando is elismerte ezt néhány évvel ezelőtt, ahogyan mások is. A futamokat sajnos azonban nem a kvalifikáción nyered meg” – zárta gondolatát Jarno Trulli.

