Cookie szabályzat

Mint a legtöbb weboldal, a Motorsport.com is használ cookie-kat

A cookie-k (sütik) apró szövegfájlok, amiket a böngésző tárol a számítógépén. Több dologra is használhatóak, például arra is, hogy a böngésző emlékezzen rá, meglátogatta-e az adott oldalt vagy sem, de a cookie-k segítségével bejelentkezve is maradhat a weboldalon. A cookie-k azonban nekünk is segíthetnek, hiszen megtudhatjuk, egy hónapban hány új weboldal látogatónk van. Ezek az apró szövegfájlok információt gyűjtenek számítógépe használatáról, de nem tartalmaznak személyes információkat Önről (azaz például nem tárolják a nevét).

Az alábbi irányelv elmagyarázza, hogy a Motorsport.com weboldalai általánosságban hogy használják a cookie-kat – alább pedig arról tájékozódhat, hogy az oldalunkon található cookie-kat hogyan tudja menedzselni (nem mindegyiket használjuk minden oldalon).

A cookie (süti) szabályzatról

A cookie szabályzat minden weboldalunkra és mobil applikációnkra érvényes („a weboldal”).

A cookie szabályzatban, amikor bármelyik weboldalunkra utalunk, azalatt bármelyik weboldalt vagy mobil applikációt értjük, amit a Motorsport.com üzemeltet, függetlenül attól, hogyan kapcsolódik a hálózathoz. Ez a cookie szabályzat része, és egyesült a weboldalunk adatvédelmi szabályzatával.

Amikor eléri a weboldalt, egyetért a cookie szabályzatunkkal, ami mindig életbe lép, amint bármilyen eszközön eléri a weboldalt.

Ha ebben a szabályzatban bármilyen változtatást eszközölünk, arról itt értesítjük. Fenntartjuk a jogot, hogy a cookie szabályzaton időről időre változtassunk. Ezek a változtatások akkor lépnek életbe, amikor tájékoztattuk róla. A weboldal további használatával beleegyezik minden ilyen változtatásba.

A mi cookie használatunk

Amikor meglátogatja a weboldalt, automatikusan információkat gyűjthetünk, hiszen cookie-kat használ.

A cookie-k révén beazonosíthatjuk a számítógépét, és részleteket tárolhatunk a legutóbbi látogatásáról.

Alább választhatja azt is, hogy nem engedélyezi a cookie-kat. Ha így tesz, akkor nem tudjuk garantálni, hogy a tapasztalatai olyan jók lesznek, mintha engedélyezné a cookie-kat.

A cookie-k által összegyűjtött információ Önt nem azonosítja be; általános információkat tartalmaz a számítógépes beállításairól, internetkapcsolatáról, például az operációs rendszerről és platformról, IP címről, a böngészési szokásairól, a weboldalon töltött böngészéséről és földrajzi elhelyezkedéséről.

A legtöbb böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, de böngészőjében megváltoztathatja a beállításokat - így törölheti a cookie-kat, vagy megelőzheti az automatikus beleegyezést, ha ezt preferálja.

A következő linkek elmagyarázzák, hogy a böngészőben hogyan menedzselheti a cookie-kat – csak emlékeztetőül: ha a böngészőjében kikapcsolja a cookie-kat, akkor ez a beállítás minden weboldalra érvényes, nem csak a miénkre:

Internet Explorer http://support.microsoft.com/ (ez az oldal további információkat linkel be a különböző IE verziókhoz – a mobil verzió pedig itt érhető el: http://www.microsoft.com/).

Chrome http://support.google.com/

Safari https://support.apple.com/ (vagy http://support.apple.com/ a mobil verzióhoz)

Firefox http://support.mozilla.org/

Blackberries https://us.blackberry.com/

Android https://www.google.com/

Cookie-k típusa, amikkel találkozhat, amikor meglátogatja a weboldalt:

A következő típusú cookie-kat használjuk az oldalunkon. Nem sorolunk fel minden egyes cookie-t név szerint – de minden cookie típusnál leírjuk, hogyan kontrollálhatja a használatát.

1. Személyre szabott cookie-k

Ezek a cookie-k felismerik a weboldalra visszatérő látogatókat, és más információkkal együtt megpróbál egyedi böngészési információkat gyűjteni (többek között arról, hogyan érkezik meg a weboldalra, milyen oldalakt néz meg, milyen opciókat választ, milyen információkat ír be, és milyen útvonalat követ a weboldalon). Ezeket az ajánlott tartalomnál használjuk fel, ugyanis ez alapján tudjuk megállapítani, milyen tartalmak érdeklik Önt, az alapján, hogy korábban mit nézett meg.

2. Elemző cookie-k

Ezek a cookie-k azt figyelik, a látogatók merre mennek a weboldalon, és azokat a tartalmakat hogyan érik el. Ezt például arra használjuk, hogy lássuk, összességében milyen típusú felhasználóink élvezik a legjobban a weboldal használatát.

Ki is kapcsolhatja, ha szeretné:

Google Analytics http://www.google.com/

http://www.google.com/ CrazyEgg https://www.crazyegg.com/

https://www.crazyegg.com/ Yandex Metrika https://legal.yandex.com/

3. Harmadik fél szolgáltató cookie-jai

Olyan közösségi megosztásokat, videókat és egyéb szolgáltatásokat érintenek, amit más vállalatok irányításával kínálunk. Ezek a vállalatok cookie-kat helyezhetnek el a számítógépén, ha használja az oldalunkon, vagy ha már bejelentkezett hozzájuk.

Itt egy lista azokról a cookie-kat használó oldalakról, amiket mi magunk is használunk:

4. A saját hirdetésekhez és oldalmenedzsmenthez felhasznált cookie-jaink

Hirdetőknek hirdetési felületet adunk el néhány weboldalunkon – ők fizetnek a tartalomért, amit Ön ingyen élvezhet.

Ennek részeként, számos szolgáltatást igénybe veszünk, amik segítenek nekünk és a hirdetőknek is megérteni, hogy Önt milyen hirdetések érdekelhetik. Ezek a cookie-k információt tartalmaznak a számítógépéről – nem tartalmaznak Önről személyes információkat (azaz az információk nem köthetőek az Ön személyéhez). Azonban arról tartalmazhatnak adatokat, hogy milyen más weboldalakat nézett meg – szóval mutathatunk Önnek egy autóhirdetést, ha korábban egy autós weboldalon járt.

Alább láthatja, hogy milyen szolgáltatásokat használunk, és hogy ezen szolgáltatások cookie-jait hogy menedzselheti. Kérjük, vegye figyelembe, hogyha a hirdetési cookie-kat kikapcsolja, az nem azt jelenti, hogy semmilyen hirdetés sem jelenik meg Önnek, csak a hirdetések nem igazodnak majd az érdeklődési köréhez.

Acudeo / Tremor (videó hirdetés) http://www.tremorvideo.com/

Doubleclick (hirdetés) http://www.google.com/

Google Adsense (hirdető partner) https://support.google.com/

Rubicon (hirdető partner) http://www.rubiconproject.com/

Teads http://www.ebz.io/

5. Egyéb hirdetési menedzsment cookie-k

A weboldalon megjelenő hirdetésekről más vállalatok gondoskodnak. A hirdetőpartnereink olyan hirdetésekkel állnak elő, amikről azt gondolják, hogy valószínűleg érdeklik Önt – a mi weboldalunk, illetve más oldalak látogatásai alapján. Azért, hogy a partnerünk ezt biztosítani tudja, lehet, hogy el kell helyeznie egy cookie-t a számítógépén. Ezek a cookie-k információt tartalmaznak a számítógépéről – nem tartalmaznak személyes információt Önről (azaz az információk nem köthetőek az Ön személyéhez).

Kérjük, vegye figyelembe, hogyha a hirdetési cookie-kat kikapcsolja, az nem azt jelenti, hogy semmilyen hirdetés sem jelenik meg Önnek, csak a hirdetések nem igazodnak majd az érdeklődési köréhez.

Médiafelület-értékesítő harmadik fél partnerünk az Adaptive Media, melynek aktuális adatvédelmi irányelveit az alábbi linken érheti el.

6. Oldalmenedzsment cookie-k

Ezeket arra használjuk, hogy figyelemmel kövessük a kilétét vagy a látogatását a weboldalon. Például, amikor a weboldal több mint egy szerveren fut, egy cookie-t használunk, ezzel biztosítjuk, hogy egy specifikus szerver küldi az információt Önnek (máskülönben hirtelen be-vagy kijelentkezhet). Hasonló cookie-kat használunk a felméréseinkben is, hogy biztosak legyünk benne, csak egyszer szavazhat, továbbá ezzel garantáljuk, hogy hozzá tudjon szólni az oldal tartalmához, amikor nincs bejelentkezve. (Így például biztosak lehetünk benne, hogy nem látja a sértőnek jelentett hozzászólásokat vagy hogy egynél többször nem értékelheti fel/le a hozzászólásokra.)

Ezek a cookie-k manuálisan nem kapcsolhatók ki, de a böngészője beállításain változtatni tud: visszautasíthatja az összes cookie-t (fentebb láthatja hogyan).

Utoljára frissítve: 2018.06.25