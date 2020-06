Montoya vissza akar térni Le Mans-ba, hogy megszerezze a tripla koronát

A kolumbiai pilóta is részt vesz a most hétvégén a Motorsport Games, a WEC, és az ACO szervezésében megrendezésére kerülő Virtuális Le Mans-i 24 órás versenyen. Az igazi futamot is ma tartották volna, azonban a koronavírus-járvány miatt azt szeptemberre halasztották.

A motorsportok tripla koronáját a Forma-1-es Monacói Nagydíj, a Le Mans-i 24 órás, és az Indy 500 alkotja, és eddig egyedül Graham Hillnek sikerült mindhárom ikonikus versenyen győznie. Montoya szerint ugyanakkor a virtuális verseny megnyerésével nem tekintené teljesítettnek a kihívást.

„Egyáltalán nem” – válaszolta Montoya a Motorsport.com azon kérdésére, hogy gondolkozik-e azon, hogy most hétvégén megszerezze a tripla koronát.

„Nem lehet összehasonlítani a kettőt, fantasztikus munkát végeztek a szervezők a 24 órás verseny megteremtésére, de nem tekintem ezt valós opciónak ahhoz, hogy megszerezzem a tripla koronát” – nyilatkozta Montoya, aki 2000-ben, és 2015-ben is megnyerte az Indy 500-at, valamint 2003-ban, a Williams pilótájaként a Monacói Nagydíjat.

„Azt viszont elárulta Montoya, hogy még egyszer visszatérne Le Mans-ba, ahol eddig egyszer versenyzett, 2018-ban az LMP2-es United Autosporttal, akikkel az összesített 7. helyet, de a kategória 3. helyezését érte el.

A Penske 1971 után először gondolkozik azon, hogy visszatérne a legendás francia pályára, az új LMDh kategóriában, és Montoya azt sem zárja ki, hogy így egyből esélye lenne az összetettbéli győzelemre sem.

#32 United Autosports Ligier JSP217 Gibson: Hugo de Sadeleer, Will Owen, Juan Pablo Montoya Fotó készítője: Nikolaz Godet

„Szerintem az új hibrid autókkal, és az új csomaggal, ha lesz egy jó lehetőségem, akkor az biztosan nagyon szórakoztató lesz. Izgalmas lenne elmenni Le Mans-ba, és megcélozni az összetett győzelmet. Higgyétek el, ha ez lenne a helyzet, akkor a felkészülés is egészen máshogyan nézne ki.”

„Meg akarom-e nyerni a tripla koronát? Természetesen, de nem azért csinálom ezt, mert „ó nagyon meg akarom ezt nyerni, mert Fernando is ezt akarja megnyerni.” Jó lenne megpróbálni, mert a Le Mans az egyik olyan verseny, amelyen részt akarsz venni.”

Montoya ezen a hétvégén is Le Mans-ban fog versenyezni, de virtuálisan, mellette nagyon nagy nevekkel. Nemrég arról számolhattunk be az Olvasóinknak, hogy Magyarországon az Eurosport fogja közvetíteni a virtuális Le Mans-i 24 órás versenyt, ami az év egyik legnagyobb eseménynek ígérkezik, hiszen számtalan nagy név áll rajthoz.

