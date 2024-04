Montoya utálta F1-es riválisát: „Gyilkos volt a kapcsolatunk, nem fékeztem, belerohantam a kocsijába!”

Bár Juan Pablo Montoya „csak” 94 futamon állt rajthoz a Forma-1-ben, és a 2001 és 2006 közötti időszakban volt aktív, így is nagyon komoly lenyomatot hagyott a sporton a gyors és lobbanékony kolumbiai.

Ezen időszak alatt 7 futamgyőzelmet, 30 dobogós helyezést és 13 pole-t gyűjtött, és kétszer is a harmadik helyen végzett az egyéni pontversenyben, a karrierje pedig az eredményeken kívül a balhéktól sem volt mentes.

Az egyik ilyen esetről mesélt az F1 hivatalos podcastjében, a Beyond the Gridben, amely adásban leszögezte, hogy aktív Forma-1-es évei alatt utálta Jacques Villeneuve-öt, akinek a 2001-es Kanadai Nagydíjon neki is ment, mivel felhúzta őt a kanadai versenyző:

„Amíg versenyeztünk, gyilkos volt a kapcsolatunk Villeneuve-vel. Úgy értem, hogy gyűlöltük egymást. Amikor elkezdtem visszatérni vendégként a versenyekre, egymásra néztünk, és csak nevettünk ezen. Ennyi volt.”

„De azon a ponton majdnem megütöttük egymást a kanadai versenyzői meetingen. Az útjába kerültem, ő pedig nem volt boldog. Nem emlékszem, hogy installációs kört futottam-e, vagy valami mást, de ő gyorskörön érkezett, nem láttam, és feltartottam őt.”

„És aztán Jacques mellém jött, nekem jött, én mentem tovább, aztán büntetőfékezett, én pedig erre nem fékeztem, hanem belerohantam a kocsija hátuljába. Igazából nagyon keményen neki mentem, neki pedig eltört a hátsó felfüggesztése, aztán hatalmasat bukott.”

„Aztán engem hibáztatott a kicsúszásért. Azt mondtam neki, hogy b*zd meg. Persze, hogy élveztem a dolgot. Ha ezt csinálod ellenem versenyzőként, mit gondolsz, mi fog történni? Hogy egyszerűen csak menj, nem akarok ütközést?” – tette fel ironikusan a kérdést a Forma-1 korábbi fenegyereke.

