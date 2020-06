Megvan, hol nézheted a virtuális Le Mans-i 24 órás versenyt!

Ezen a hétvégén kerül megrendezésre a virtuális Le Mans-i 24 órás verseny. Az esemény TV-s közvetítése különleges lesz, hiszen a szakértői kommentár Párizsból fog érkezni, a kommentátorok pedig a kilencszeres Le Mans-győztes Tom Kristensen és a 2013-as WEC-bajnok Allan McNish lesznek. Rajtuk kívül még kommentálni fog a két endurance-szakértő Martin Haven és Ben Constanduros, a bokszutcai riporter pedig Harley Edmonds lesz.

Amerika

A jelenlegi Forma-1-es versenyzők negyedét, amerikai bázisú csapatokat (pl. Penske Motorsport), illetve a korábbi IMSA és IndyCar-bajnokot Simon Pagenaud-t és Jean Pablo Montoyát is felvonultató virtuális Le Mans-i 24 órás versenyt 12 órán keresztül a vezető sportcsatorna, az ESPN és az ESPN2 fogja közvetíteni Amerikában, ezzel pedig többmillió otthont fognak elérni.

Az amerikai lakosok online az ESPN alkalmazásában és az ESPN.com-on a teljes versenyt is végigkövethetik. Kanadában a Discovery Velocity és a REV fogja adni a teljes versenyt élőben. Az olyan dél-amerikai sztárok, mint Rubens Barrichello, Tony Kanaan és Pietro Fittipaldi indulásával még több néző lehet világszerte.

Az ESPN közvetíti a virtuális Le Mans-i 24 órás versenyt a spanyol ajkú latin-amerikai országokba, illetve Brazíliába, a Karib-szigetekre, Ausztráliába és a Csendes-óceáni szigetekre.

Európa

További híreink: Leclerc már a saját gokartjában ül

Rendkívül sok európai versenyző van ott a nevezési listán, többek között Fernando Alonso, Jenson Button, Sebastien Buemi, Olivier Panis, Jan Magnussen és Stoffel Vandoorne. Egész Európában az Eurosport fogja közvetíteni a verseny első 2,5 óráját, majd további 2,5 órát este, illetve a verseny utolsó 5 óráját.

Az Eurosport Playeren keresztül a versenyt 24 órán keresztül lehet majd követni, ezen keresztül pedig Európában mindenki követheti a versenyt. Az Eurosport Németországban és a DACH-régiókban ingyenes, így potenciálisan 72 millió otthont érhet el az adás. Továbbá a Motorsport.tv OTT-platformja szintén közvetíteni fogja a teljes versenyt.

Franciaországban a szurkolók az Eurosporton keresztül is nézhetik a virtuális versenyt, azonban úgy is dönthetnek, hogy a France TV OTT-platformján teszik meg mindezt, amely csatorna körülbelül 6 órát fog közvetíteni élőben a versenyből.

Mivel a Ferrari részéről Charles Leclerc, Antonio Giovinazzi, Felipe Massa és Giancarlo Fisichella is ott lesz a versenyen, az olasz szurkolók számára is kifejezetten izgalmas lehet a verseny. Olaszországban a Sky Italia közvetíti élőben a teljes versenyt. Dániában is nagy érdeklődésre lehet számítani, ahol az egész versenyt követhetik a TV2-n, míg Belgiumban az RTBF fog különleges riportot biztosítani az esemény előtti napról. Aztán Belgiumban az RTBF Auvio fogja közvetíteni a teljes futamot.

Svédországban, Norvégiában és Finnországban a ViaPlay fogja közvetíteni a virtuális versenyt. Végül Hollandiában az ingyenesen elérhető RTL7 fogja adni a versenyt, ahol a hazaiak kedvence, Max Verstappen is indulni fog. A versenyt az RTL GP OTT-platformján is lehet követni.

Ázsia

How to watch the race Fotó készítője: Motorsport Games

A teljes ázsiai és csendes-óceáni régióban az Eurosport fogja közvetíteni a verseny első két óráját, majd még este 2,5 órát, illetve az esemény záró 2 óráját. Az ausztráliai szurkolók várhatóan az utolsó 6 óra eseményeit is követhetik élőben.

Új-Zélandon a Toyota Gazoo Racing versenyzőjének, Brendon Hartley-nak a Sky-on szoríthatnak a helyiek, ahol a verseny mind a 24 óráját élőben fogják közvetíteni, míg Japánban az első 3,5 órát és a záró 3,5 órát fogja közvetíteni a J Sport, ahol a japánok Hartley toyotás csapattársainak, Kamui Kobayashinak és Kenta Yamashitának szoríthatnak.

A világ további része

Az indiai lakosok a Sony Entertainment Television fogja közvetíteni a versenyt, míg egész Afrikában a SuperSport segítségével követhetik a versenyt, ráadásul teljes egészében.

Online az egész verseny követhető lesz az FIA WEC és a Le Mans-i 24 órás verseny közösségi csatornáin és a hivatalos alkalmazásában.

A közvetítők teljes listája ITT érhető el, míg a sajtóközlemények, a hivatalos poszter és egy prezentáció ITT érhető el. Az eseménnyel kapcsolatos összes információt pedig a 24virtual.lemansesports.com-on lehet elérni.

Közvetlen a következő Virtuális Nagydíj előtt mutatták be a legendás F1-es pályát az F1 2020-ban