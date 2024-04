Magyar győzelmi esélyekkel tér vissza a Balaton

A következő napokban összesen hét versenysorozatban küzdenek meg az első pontokért az új idényben. Ugyan a végleges nevezések leadására péntek délelőttig van idő, de az már látszik, hogy megéri a szombaton és vasárnap a hazai versenyzők miatt is kilátogatni Balatonfőkajárra. A GT kategóriában indul Tim Gábor, aki tavaly még a Clio Cup Europe mezőnyét erősítette, sőt, dobogós helyezése is volt. Ezúttal magasabb szinten méretteti meg magát, hiszen egy teljes szezonra készül ebben a sorozatban.

Mindössze néhány napja vált biztossá, hogy a TCR Eastern Europe futamain is lesz magyar érdekeltség Bucsi Attila révén, az ifjú tehetségre pedig érdemes lesz figyelni. Tavaly első futamán, amikor lehetőséget kapott, győzelmet ünnepelhetett Brnóban, mindössze 16 évesen. Nem véletlen, hogy Michelisz Norbert szerint még az ő sikereit is felülmúlhatja Bucsi. „Annak ellenére, hogy sok idő telt el az utolsó versenyem óta, ilyen jó formában még nem voltam soha, úgy érzem agyőzelemért küzdhetek majd” – vezette fel a szezonnyitót a 16 éves tehetség.

Tavaly a Forma-4 közép-európai zónájában elképesztő izgalmak voltak, a balatonfőkajári pályára érkezve még hárman is esélyesek voltak a bajnokság megnyerésére, ez végül a legutolsó futamon Ethan Ischernek sikerült. A svájci versenyző idén már az olasz F4-es sorozat mezőnyét erősíti, de vendégpilótaként visszatér korábbi sikerei színhelyére, így őt is láthatják majd a Balaton Park Circuitre kilátogató nézők. „Nagyszerű verseny volt itt októberben, és örülök, hogy ilyen korán visszatérhetünk ide. A pálya néhány ponton más lett az elmúlt hónapokban, kicsit trükkösebb vezetni rajta, ez izgalmassá teszi majd a hétvégét. Remélem, vendégversenyzőként is a győzelemért harcolhatok – tekintett előre a következőnapokra Ethan Ischer.

A TCC Clio Cup rajtlistáján Palotás Péter nevével biztosan találkozhatunk majd, de a Swift Cup Europe mezőnye is tele lesz magyar színekben versenyző pilótákkal.

Az őszi #FirstLapCup sikerét mutatja, hogy újabb kategóriák is csatlakoztak a Balaton Park versenyeihez, így a horvát TC bajnokság is ellátogat a pályára. Ez pedig azt is jelenti, hogy az autósportot kedvelő szurkolók a legkülönfélébb járműveket láthatják majd, érdemes lesz azoknak is kilátogatni, akik a formaautókra kíváncsiak, és azoknak is, akik túraautós versenyekre vágynak.

Pénteken a szabadedzésekkel és az időmérőkkel folytatódik a szezonnyitó versenyhétvége Balatonfőkajáron, a szombati és vasárnapi futamokra pedig a nézők online ezen a linken, vagy a helyszínen is vehetnek belépőt.

