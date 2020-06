Verstappen abszolút favorit és a legjobb lehet a hétvégi virtuális Le Mans-i 24 órás versenyen

Nemrég arról számolhattunk be az Olvasóinknak, hogy Magyarországon az Eurosport fogja közvetíteni a virtuális Le Mans-i 24 órás versenyt, ami az év egyik legnagyobb eseménynek ígérkezik, hiszen számtalan nagy név áll rajthoz.

Még több F1 hír: Wickens váltja a W Series bajnokát a virtuális Le Mans-i 24 órás versenyen

Online az egész verseny követhető lesz az FIA WEC és a Le Mans-i 24 órás verseny közösségi csatornáin és a hivatalos alkalmazásában. A szurkolók izgatottan várják a nagy versenyt, amin többek között a különböző kategóriákban Max Verstappen, Felipe Massa, Antonio Giovinazzi, Giancarlo Fisichella, Charles Leclerc, Fernando Alonso, Jenson Button, Jan Magnussen, Stoffel Vandoorne, Sébastien Buemi, Olivier Panis, Rubens Barrichello, Tony Kanaan, Juan Pablo Montoya, és még sokan mások is rajthoz fognak állni.

Az egyik nagy favorit az a Verstappen lehet, akit a Forma-1 mellett a virtuális világban is az egyik legjobbnak tartanak. A Team Redline színeiben már nem egy nagy győzelmet húzott be, és most arra készül, hogy mindezt Le Mans-ban is megtegye a 24 órás versenyen a csapattársaival.

virtual Le Mans screenshot Fotó készítője: ACO

Giedo Van der Garde, az ex-F1-es versenyző arra számít, hogy a honfitársa ki fog emelkedni a mezőnyből, és a legjobb, leggyorsabb lesz. Ehhez minden tapasztalata megvan a szimulátoros világból, és már a koronavírus előtt is rengeteget volt online.

„Múlt vasárnap a teszt során Max őrületes volt. Az elmúlt héten volt egy napot Hollandiában, és kapcsoltba lépett velem. Azt mondta, sokat edzett, de legutóbb vasárnap rettentően gyors volt.” - fogalmazott a lapunk kérdésére az egykori F1-es versenyző.

„Valójában azt várom, hogy ő lesz a legjobb versenyző a hétvégén odakint. Max Lando, Atze Kerkhof és Greger Huttu egy nagyon erős felállás a Team Redline-nál. Szerintem ők a favoritok.” - folytatta a holland.

„A JOTA-nak is erős a felállása, valamint ott van Fernando Alonso is, aki szintén nagyon gyors volt a csapatával vasárnap. Szóval ez egy kemény verseny lesz, sok top-pilótával. Nagyszerű látvány lesz mindez a rajongók számára, amit már nagyon várok.”