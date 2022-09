A Red Bullnak volt egy titkos terve Herta európai debütálására

A lap információi szerint Herta vendégszereplését már kérelmezték is a versenyirányításnál, amely jóvá is hagyta azt, ám mivel a Red Bull végül letett arról, hogy a következő szezontól az AlphaTaurihoz szerződtesse az IndyCar-pilótát a Forma-1-be, a DTM-es indulás terve is meghiúsult.

A Milton Keynes-i alakulat csak a napokban jelentette volna be az amerikai versenyző meglepetésszerű európai szereplését, akinek viszont nyolc pont hiányzik a szuperlicenc megszerzéséhez, az FIA viszont nem adott külön engedélyt, hogy ennek hiányában megérkezzen a száguldó cirkuszba.

A Forma-1-ben az elmúlt időszakban egyre gyakrabban merül fel, hogy a széria amerikai népszerűségének növekedése miatt jót tenne egy tengerentúli pilóta szereplése, különösen azok után, hogy kedden hivatalosan is helyet kapott a 2023-as versenynaptárban Las Vegas.

Herta az IndyCaron túl más versenysorozatokban, valamint a Forma-1-es szabadedzéseken való részvétellel is megszerezhetné a szuperlicenchez szükséges pontokat, bár a DTM-es beugrással ez biztosan nem jött volna össze, ezt a Red Bull egyfajta marketingfogásnak szánta, hogy jobban megismertesse a pilótát az európai rajongókkal.

A DTM-ben a pilóták bajnokságának első kilenc helyezettje kap szuperlicenc pontokat, de az amerikai versenyző akkor sem lépett volna fel a tabellán ennyire előkelő helyre, ha megszerzi a hátralévő két futamon a győzelmet, a pole pozíciót és a versenyben futott leggyorsabb körért járó plusz pontot.

Ebben az esetben 58 egységet zsebelt volna be, de a jelenlegi kilencedik helyezettnek, Kelvin van der Lindének 76 pontja van. Miután nem kapta meg az FIA külön engedélyét, a Red Bull most más alternatívát keres a Forma-1-ben az AlphaTauri jövő évi ülésére, amennyiben Pierre Gasly tényleg elhagyja a csapatot.

Steiner: ez lett két alfahím találkozásából