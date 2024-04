Bemutatkozott a Formula E vadonatúj versenyautója

Az új specifikációjú masinát csütörtök este mutatták be a most hétvégi Monacói E-Prix előtt, ahol egyébként szombaton a korábbi F1-es pilóta, David Coulthard pályára is fogja azt vinni.

Az elektromos széria új versenyautója a nevéből adódóan a mostani Gen3-as gép továbbfejlesztése lesz, és a karosszéria és az abroncsok módosítása mellett elsősorban a teljesítmény növelése került a középpontba.

Formula E Gen 3 EVO Fotót készítette: FIA Formula E

A gyorsulás nagymértékben javulni fog, vagyis 0-ról 100-ra 1,82 másodperc alatt ér majd el az autó, ami meghaladja az F1-es autók gyorsulását is, miközben az általános teljesítmény nagyjából két másodperccel jobb, ha egy monacói kört veszünk alapul.

Ami azonban a legfontosabb, hogy az új modell kihasználja az első tengelyen lévő hajtásláncot is, amely már a Gen3-as autó megjelenése óta ott van, de eddig még nem használták azt. Ez azt jelenti, hogy a Gen3 Evo összkerékhajtású lesz. A 350 kW-os limitből 50 kW kerül az első tengelyre, míg a fennmaradó teljesítményt a hátsó tengely kapja, de ez csak az időmérős párharcok során, a futamok elején és a támadó üzemmódok alkalmával lesz használható.

A hajtáslánc mellett az autó kialakítása is változott némileg, hiszen az első légterelő strapabíróbb lett, módosítottak az oldaldobozokon, ami papíron kisebb aerodinamikai ellenállást jelent majd az autó számára, miközben a Hankook is előállt egy új abronccsal, amely 5-10 százalék extra tapadást fog biztosítani.

Ezek lennének a főbb újdonságok a Gen3 Evo esetében, amely tehát a következő szezontól kerül bevetésre a Formula E-ben.