Rosberg: sosem hittem, hogy nyerhetek Hamilton ellen

A 2014 és 2016 közötti szezonok mindenképpen a Mercedes versenyzőinek belső háborújáról maradnak emlékezetesek. Míg az első két idényben Lewis Hamilton jött ki győztesen a párharcból, addig 2016 másképp alakult, hiszen akkor a németet koronázták világbajnokká Abu-Dzabiban.

Mindez azonban nem jött könnyen Rosberg számára, aki most a Business of Sport podcastben beszélt arról, mennyire kételkedett magában és a képességeiben az idény folyamán. A szezonzáróra érkezve ugyan ő vezette a pontversenyt, de Hamilton zsinórban három futamot nyert meg előtte, így a bajnokság még nagyon is nyitott volt.

„Sosem volt meg bennem az az önbizalom. Sosem hittem, hogy tényleg nyerhetek. Még az utolsó futam utolsó kanyarjáig sem. Akkor is azt gondoltam, hogy valami még balul sülhet el.” Végül azonban nem ez történt, és csapattársa minden próbálkozása ellenére Rosberg végül bajnok lett, majd röviddel azután bejelentette visszavonulását.

Most arról is beszélt, milyen tippeket kapott a mentáltrénerétől: „Természetesen a bajnokságra fókuszálsz, de ezt sosem mondod ki, mert amit mondasz, annak hatása van rád. Ha tízszer elismétled, hogy te vagy a legjobb, akkor elkezded elhinni. Ne mondd ki, még akkor sem, ha úgy gondolod. Én csak arra figyeltem, hogy a legjobb munkát végezzem. Nem gondoltam a bajnokságra és ez bevált.”

