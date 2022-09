Kilenc magyar versenyző száll harcba az autósportok olimpiáján Franciaországban

A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) által 2019-ben életre hívott első motorsportjátékokon 51 ország versenyzői mérték össze tudásukat hat kategóriában. Az akkori viadalon hatfős csapat képviselte Magyarországot, a legjobb eredményt Formula-4-ben Tóth László érte el egy negyedik és egy hetedik hellyel.

A koronavírus-járvány 2020-ban és 2021-ben nem tette lehetővé, hogy megrendezzék a második Motorsport Gamest, amelyre viszont az idén sor kerülhet, a korábban bejelentett házigazda pedig nem változott: a Paul Ricard versenypálya és környéke ad otthont a jóval nagyobb szabású, immár 17 kategóriát felvonultató autósport olimpiának.

A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ) a beérkezett jelentkezések elbírálása után kiválasztotta azt a kilenc versenyzőt, aki az október 26. és 30. között sorra kerülő Motorsport Games-en hét kategóriában képviseli majd Magyarországot.

Az MNASZ döntése értelmében a Forma-4-esek között Kovács Zénó, crosscar-ban Csuti Kristóf, gokart szlalomban Szabó Ádám és Horn Lilla, gokart sprintben Juráncsik Balázs, szlalomban Bognár Martin és Deák Tünde, driftben Utasi Péter, e-sportban, azaz a szimulátorosok között pedig Artzt Kristóf indul magyar színekben a viadalon.

„Öröm, hogy az első Motorsport Games után a másodikon is részt tudunk venni, és a mi csapatunk létszáma is bővült, több versenyzővel leszünk érdekeltek, mint voltunk Rómában. Az utánpótlás fejlesztésén mindig lehet és kell is dolgozni, de ez a fiatal és lelkes magyar válogatott a bizonyíték arra, hogy a magyar autósportban igenis vannak tehetségek, feltörekvő versenyzők, akik egy ilyen eseményen is büszkén képviselhetik a magyar színeket. Természetesen nagyszerű lenne, ha minden magyar induló kiváló eredményeket érne el Franciaországban, de terhet és nyomást semmiképp sem szeretnénk rájuk helyezni. Úgy gondolom, mindannyian érzik a Motorsport Games jelentőségét és fontosságát, és biztos vagyok benne, hogy a legjobb tudásuk szerint, felkészülten képviselik majd hazájukat az eseményen” – mondta Oláh Gyárfás, az MNASZ elnöke.

A Forma-4-esek versenye a római első Motorsport Gameshez hasonlóan két 45 perces szabadedzésből, egy 25 perces időmérő edzésből, valamint egy 20 perces, úgynevezett kvalifikációs futamból és 30 perces főversenyből áll majd. A 19 éves Kovács Zénó úgy érzi, nagyon erős mezőnyben kell majd helyt állnia, felkészült és tehetséges ellenfelekkel szemben.

„Nyilvánvalóan a dobogó a célom, és mindent meg is fogok tenni, hogy ezt elérjem, de ha a top 10-ben zárnék, akkor is elégedett lennék. Kevés még a tapasztalatom, mert a formulaautózást ebben a szezonban kezdtem, de úgy gondolom, hogy a sok gokartos tapasztalat előnyt jelent majd” – nyilatkozta Kovács.

Cross car-ban, vagyis autókrosszban két korosztálynak is rendeznek versenyt a második Motorsport Games-en: juniorban a 13-16 éves pilóták mérik majd össze tudásukat, míg seniorban a 16 évnél idősebbek indulhatnak. Csuti Kristóf már tanulmányozta a pálya nyomvonalát, és elmondása szerint rengeteg videót, valamint belső kamerás felvételt nézett meg, hogy a helyszínen minél gyorsabban tudjon alkalmazkodni a körülményekhez.

„A fizikai erőnlétem megőrzése érdekében a saját kategóriámban megnyert magyar bajnoki cím után is folytattam az edzéseket, mindemellett fontos lesz a felkészülés során, hogy minél több kilométert tudjak megtenni tesztelés és gyakorlás keretében. Ehhez a csapatom, az RCM Motorsport biztosít egy olyan autót, mint amilyennel Franciaországban is versenyzek majd” – mondta Csuti Kristóf.

Gokart szlalomban a versenykiírás értelmében minden országnak kétfős csapatot kell indítania, a versenyzőknek a 14-15 éves korosztályból kell kikerülniük. A viadalon 32 duó indul, és egyenes kieséses rendszerben zajlik a küzdelem. Szabó Ádám és Horn Lilla egyformán azt emelte ki, hogy a géposztályban nemcsak gyorsaságra, hanem pontos, precíz, koncentrált teljesítményre is szükség van a jó eredmény eléréséhez.

„Próbálunk a lehető legjobban felkészülni, de minden az akkori időjáráson múlik majd, és azon, hogy mi mennyire tudunk alkalmazkodni a körülményekhez. Mindenképpen szeretnénk minél előkelőbb helyen végezni, és ezzel is meghálálni az MNASZ bizalmát” – jelentette ki Szabó Ádám.

„Amatőr versenyzőként számomra hatalmas megtiszteltetés, hogy a Motorsport Games-en részt vehetek. A célom, hogy a lehető legjobb tudásomat adjam, hogy minél szebb helyezést érjünk el. Akkor leszek elégedett, ha úgy érzem, hogy minden tőlem telhetőt megtettem a sikerünkért” – tette hozzá Horn Lilla.

Gokartban még egy kategóriában lesz magyar résztvevő, Juráncsik Balázs a felnőttek viadalán áll rajthoz, így öt szabadedzés, egy időmérő edzés, valamint egy 30 kilométeres futam vár rá.

„A tavalyi gokart-világbajnoksághoz hasonló erősségű mezőnyre számítok, és elégedett lennék, ha a mezőny első felében zárnék, de azzal még inkább, ha a győzelemért harcolhatnék” – nyilatkozta Juráncsik.

A szlalom új kategóriaként került be a második Motorsport Games programjába, és ebben a géposztályban szintén csapatversenyt rendeznek. Az MNASZ egy csapatot indíthat, melyben – a 16. életévét betöltött – egy férfi és egy női versenyzőnek van lehetősége szerepelni. A viadalon az FIA által biztosított egyforma, elsőkerék-meghajtású elektromos autókkal versenyeznek az indulók, a különböző hibákért pedig 5 vagy 10 másodperces időbüntetés jár. A cél minél rövidebb idő alatt minél kevesebb hibával teljesíteni a pályát.

Bognár Martin elmondta, mivel a szlalom az autósport alapja, nagyon sokan űzik ezt a szakágat, így erős mezőnyre számít a Motorsport Games-en is.

„Úgy gondolom, hogy elég erős párost alkotunk Tündével, ezért bizakodók vagyunk. A cél természetesen a győzelem, de elfogadhatónak tartanám, ha bekerülnénk a legjobb nyolcba” – vélekedett Bognár.

Versenyzőtársa, Deák Tünde azt emelte ki, hogy mivel nem a megszokott autójával versenyez majd, ezért nagy szüksége lesz az alkalmazkodókészségére.

„Mint minden indulónak, nekem is az a célom, hogy a lehető legeredményesebben szerepeljünk, és úgy képviseljük a hazánkat, hogy büszkék legyenek ránk. A legszebb az lenne, ha dobogóra állhatnánk” – mondta Deák.

A driftesek küzdelme már azt első Motorsport Games-en is látványos futamokat eredményezett, versenyzőt és technikát sem kímélő, embert próbáló körülmények között. A program ezúttal is szabadedzésekkel indul, majd a kvalifikáció következik, hogy aztán a legjobb 32 induló már a továbbjutásért, aztán az aranyéremért küzdhessen meg a Paul Ricard versenypálya vezetéstechnikai központjában kialakított pályán. A mezőny magyar tagja, Utasi Péter úgy vélte, hitre, alázatra, mérhetetlen nagy akaratra és összpontosításra lesz szüksége a siker érdekében.

„Ebben a szakágban maximálisan összehangolt csapatmunka szükséges, és az autónak is műszaki hibától mentesen kell működnie. Ha ezek megvannak, akkor nincs akadály. Hatalmas öröm és megtiszteltetés hogy én képviselhetem Magyarországot driftben a Motorsport Games-en, de természetesen ennyivel nem érem be. Teljes mértékben csak az első hellyel lennék elégedett, ezért minden korábbi versenyemnél magasabbra tettem a lécet magammal szemben. A fő célom az, hogy felülmúljam önmagam minden tekintetben, és ha ez sikerül, boldog leszek” – jelentette ki Utasi Péter.

A szimulátorosok versenyeit szintén a Paul Ricard pályán rendezik, ebben a kategóriában a 16. életévüket betöltött e-sportolók indulhatnak. Artzt Kristóf szerint kiemelkedően erős, felkészült mezőny vesz majd részt a viadalon, őt pedig „hatalmas izgalommal tölti el”, hogy Magyarországot képviselheti az eseményen.

„Higgadtságra és maximális koncentrációra lesz szükség, de hibamentes, tökéletes versenyzést várok el magamtól, és izgalmas csatákra számítok az ellenfelekkel. Nagyon nagy érdem lenne magyar színekben a dobogóra állni és megmutatni, hogy Magyarországon hol tart az e-sport” – nyilatkozta Artzt Kristóf.

Ami a további – magyar részvétel nélküli – kategóriákat illeti, autókrosszban felnőttek is összemérik tudásukat, valamint lesz GT3-as és LMP3-as versenyautókat felvonultató hosszútávú verseny, GT és GT sprint, illetve hosszútávú gokartverseny és túraautós kategória is. Raliban a Rally2-es és a Rally4-es géposztály, valamint a klasszikus versenyautókat felvonultató Historic kategória indulói is összecsapnak a franciaországi eseményen.

A második Motorsport Games-re az FIA 80 ország nagyjából ezer indulóját várja, a nagyszabású rendezvény megnyitó ünnepséggel kezdődik majd, október 27-től pedig indulnak a küzdelmek a különböző kategóriákban.

Fotók: MNASZ

