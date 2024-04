Adrian Newey hamarosan bejelentést tesz a jövőjéről! – sajtóhír

Erős felütéssel kezdi a cikkét a német Auto Motor und Sport: az egyik legismertebb motorsport-portál úgy tudja, hogy akár már ma robbanthat a bomba a Forma-1-ben: Adrian Newey értesüléseik szerint távozik a Red Bulltól 2024 végén.

Az F1 történetének egyik legsikeresebb technikai szakembere a német lap szerint nem elégedett a Red Bullnál zajló hatalmi harcokkal, és bár 2025 végéig tart a jelenlegi szerződése, viszont már ennél korábban, 2024 végén távozni akar az osztrák istállótól, ahol évi 10 millió fontot keres.

A szakértők szerint a legvalószínűbb, hogy a Ferrarinál lehet Newey új állomáshelye, és nemrég a bolognai repülőtéren is látták a sztártervezőt. A maranellóiaknál így egy igazi szupercsapat állhatna össze Vasseur irányítása alatt, hiszen Hamilton és Leclerc autóját Newey tervezhetné.

A Ferrari mellett az Aston Martin is szívesen lecsapna Newey-ra, az Aston pedig olyan szempontból lenne előnyös a Williamsszel, a McLarennel és a Red Bull-lal is a csúcsra érő tervező számára, hogy továbbra is Angliában dolgozhatna.

A Mercedesnek pedig Verstappen elcsábításában és a ground effect autók megértésében lenne értékes Newey, viszont az Auto Motor und Sport szerint Wolff hezitál ebben a kérdésben, hiszen nyugtalanságot szülne a jelenlegi csapattagok számára Newey érkezése.

