Marko: nem helyes megtiltani a versenyzőknek, hogy elmondják a véleményüket

Az irányító szervezet döntésével sokan nem értenek egyet, így Helmut Marko, a Red Bull tanácsadója sem, aki konkrétan helytelen lépésnek nevezte az FIA új szabályozását.

A 2023-as idénytől a versenyzők nem nyilváníthatják ki véleményüket engedély nélkül politikai, vagy vallási témában a hivatalos Forma-1-es eseményeken, így ezentúl nem is viselhetnek olyan pólókat, vagy éppen sisakot, amelyeken ilyen jellegű üzenetek szerepelnek.

„Ez a döntés egyértelműen helytelen. A pilóták felelős állampolgárok, akik világszerte a nyilvánosság előtt állnak, és tudják, hogyan és mit kell mondaniuk“ - mondta Marko a belga RTL-nek.

„Általában véve egy demokratikus társadalomban élünk, ahol mindenki kifejtheti a véleményét“ - tette hozzá a Red Bull tanácsadója, akinek véleményével természetesen többen is egyetértenek.

Az Alfa Romeo pilótája, Valtteri Bottas is elégedetlenségét fejezte ki, a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton pedig még azt is belengette, hogy ha nem mondhatja el a véleményét, akkor a versenyzéssel is felhagy.

Videón az F1-es pilóták itatórendszere