Esőben rajtolt el a 89. Le Mans-i 24 órás!

Volt esély arra, hogy megérkeznek az esőfelhők a kezdés környékén, és végül igaznak is bizonyultak az előrejelzések. A start előtt ugyanis beindult az égi áldás, így a mezőny kénytelen volt esőgumikon nekivágni a futamnak.

A kialakult helyzet miatt kissé furcsa módon is vette kezdetét az esemény, hiszen három felvezető kört teljesítettek, de már az első után elindult hivatalosan a verseny, a mezőnyt azonban még nem engedték el egyből. Minderre azért volt szükség, hogy mindenki jobban felmérhesse a körülményeket.

Miután véget ért az ismerkedés a pályával, és a versenyirányítás úgy ítélte meg, hogy minden rendben, végre nekilódulhatott a mezőny, és elindult a Le Mans-i 24 órás. Értelemszerűen a legtöbben azonban óvatosan vágtak bele a versenybe, de így sem maradtak el a drámák.

Rögtön a rajtot követően ugyanis a 8-as Toyotát megforgatta a 708-as Glickenhaus, és a japánok gépe egy pillanatra meg is állt a pálya szélén, miközben az amerikaiak kocsija is jelentősebben megsérült. Ha ez nem lett volna elég, rengeteg autónak akadtak gondjai a vizes aszfalton, estek-keltek a gépek, többen is a kavicságyban kötöttek ki.

Például a második helyen álló Alpine is megforgott a futam elején, ezzel pedig számos pozíciót veszítettek. Mivel korábban egyetlen edzés sem zajlott hasonló időjárás mellett, így mindenki csak kereste a tapadást és a megfelelő fékpontokat.

A kavarodás miatt rendesen fel is borult az időmérőn kialakult sorrend. A 7-es Toyota ugyan maradt az élen Mike Conwayjel, de utána az LMP2-őt vezető Jota autója érkezett Antonio Felix da Costával, aki remekül lavírozott a már száradó körülmények között, és több másodperccel jobb köridőt tudott, mint mindenki más.

A GTE Pro-ban eközben a Ferrarik ragadták magukhoz az irányítást, miközben a kategória pole-ját megszerző Porsche már a futam elején kiforgott, és jelentősen visszaesett. A futam első óráját a káosz uralta tehát, miután számos probléma történt a mezőnyben, és senki sem volt biztonságban.

Az elálló eső miatt pedig egyre többen jöttek ki a bokszba már slick gumikért, így a sorrend teljesen felborult. Az első kerékcserék után Conway visszaállt az élre, miközben csapattársa, Sebastien Buemi is szépen zárkózott a 8-assal a verseny eleji gondokat követően. A 708-as Glickenhaus pedig szintén kiállt, letöltötték a büntetést, és az autó elejét is kicserélték.

A Le Mans-i 24 órás 89. kiírása tehát nagyon eseménydúsan indult, és vélhetően a továbbiakban is hasonlóan izgalmasan folytatódik majd a verseny.

Alonso történelmi autózása Le Mans-ban!