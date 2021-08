Alonso történelmet írt Le Mans-ban (videó)

Mielőtt elrajtolt volna az idei Le Mans-i 24 órás autóverseny, az Alpine, akik egyébként a Hypercar-kategóriában képviseltetik magukat a legendás futamon, egy kisebb parádét tartottak, és ennek része volt a kétszeres bajnok menete is.

A spanyol egy korábbi Renault-val mehetett végig az aszfaltcsíkon, de az autó már természetesen az Alpine F1-es csapatának idei festésében pompázott. Alonso egyébként maga is versenyzett a WEC-ben még 2018-ban és 2019-ben, miközben „pihenőjét” töltötte távol a királykategóriától.

Ez az időszak pedig gyümölcsöző volt számára, hiszen nemcsak megnyerte a bajnokságot, de magát a 24 órás versenyt is kétszer húzta be a Toyotával. Most azonban már egy Forma–1-es autó volánjánál tért vissza a helyszínre.

Alonso mellett egyébként természetesen jelen volt márkatársa, Esteban Ocon is, aki friss futamgyőztesként népszerűsítette már a franciák sportautóit.

Így száguldott Alonso az Alpine-nal Le Mans-ban:

