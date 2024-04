Szavazás: hol folytatja a pályafutását Adrian Newey?

A nemzetközi sajtó szerint Adrian Newey a 2024-es szezon végén távozni fog a Red Bulltól, a Milton Keynes-i istálló viszont egy közleményben tudatta, nincs tudomásuk arról, hogy Newey más csapatnál folytatná.

Hivatalos bejelentés tehát még nem érkezett, a hu.motorsport.com szerkesztősége pedig arra kíváncsi, olvasói szerint hol fogja folytatni a pályafutását a 65 éves sztártervező – már ha folytatni fogja a karrierjét.

Az opciók közé bekerült az, hogy marad a Red Bullnál, ahogy az is, hogy a Ferrarihoz, az Aston Martinhoz vagy a Mercedeshez igazol. Emellett arra is szavazhattok, hogy másik F1-es csapathoz vagy más szériába igazol, illetve az is opciók közé került, hogy visszavonul. A szavazás a lenti beágyazásban érhető el.

