Hamilton érzelmes húrokat pengetett Brazíliában - videó

Lewis Hamilton sokoldalúságáról minden nap megbizonyosodhatnak a brit Instagram-követői, a Mercedes brit autóversenyzője a sport mellett már az üzleti életben is tevékenykedik, miközben folyamatosan posztol fontos közéleti témákban is. A brit idén hatodik világbajnoki címét szerezte a Forma-1-ben, és ezzel Michael Schumacher csúcsának a kapujába került. Ennek megfelelően a Brazil Nagydíj hétvégéjén Hamilton volt a legnagyobb sztár.

Egy brazil tévéműsorba is meghívták, ahol hobbijairól, és zenei érdeklődéséről is kérdezték, és persze szóba került, hogy Hamilton szeret gitározni. "Véletlenül" volt is ott egy gitár, amivel Hamilton bizonyíthatott, és ha már, akkor egy '90-es évekbeli szerelmes nótával tette mindezt. Az Extreme nevű duó More Than Words című nótája hatalmas sláger volt, a youtube-ra feltöltött videóklipet 440 millióan látták eddig.

Hamilton gitár bemutatóját ezen a linken keresztül tekinthetik meg!

