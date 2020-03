Ocont kizsigerelte a Mercedes, de ő ennek csak örül

Esteban Ocont sokkolta, hogy a Force Indiánál végbement változások miatt 2018 végén távoznia kellett, és mivel a Renault az utolsó pillanatban inkább Daniel Ricciardót szerződtette, a francia ülés nélkül maradt tavaly.

Jobban mondva, megkapta a Mercedes tesztversenyzői ülését, Így tavaly főleg a szimulátorban dolgozott. Mint a mezőny legmagasabb tagja, Ocont sújtotta leginkább a Forma-1 súlyszabályozása, amelyen azonban idén könnyítettek.

Ocon pedig saját elmondása szerint ezen a téren is keményen készült, hogy fizikailag is maximálisan megfeleljen az elvárásoknak. "Felpakoltam 4 és fél kiló izmot, ami nem rossz két hónap alatt" - mondta Ocon a The Race magazinnak.

"Szóval elég boldog vagyok a fejlődéssel, ez egy jó alap a starthoz" - mondta a Renault francia versenyzője, aki szerint 2019 után ráfért az erősítés. "A 2019-es szezon nagyon megterhelő volt, volt, hogy két napig nem aludtam, és őrült magas volt az utazások száma, a szimulátorban töltött órák száma, hogy aztán a pályán is segítsem a Mercedest."

Még több F1 hír: Ocon: Ricciardóval nem lesz feszült a kapcsolatom

"Jól dolgoztattak, és sokat. Amikor az Abu Dhabi-i szezonzáró tesztre érkeztem, életemben nem voltam még olyan sovány. Összetört a tavalyi év" - mondta Ocon.

"Szóval az egész edzőtáboromat a Pireneusokban töltöttem, és edzettem. Ahelyett, hogy január 5-én vagy 6-án kezdtem volna, már ott voltam másodikán. Egész télen nem voltam otthon, azonnal mentem a gyárba."

A fárasztó munka ellenére Ocon nagyon elégedett a Mercedes-szel töltött idővel. "Kemény volt. Mindenhol ott kellett lennem, ahol az autó felbukkant, és ezzel egy időben a gyárban is, amikor a versenyhétvégék zajlottak" - mondta a francia.

"Nagyon nehéz időszak volt, de sokkal erősebben jöttem ki belőle, mint amilyen azelőtt voltam" - mondta Ocon.

Míg a teszteken a Renault egy fekete festést használt Barcelonában, a forgatási napon az eredeti verzió kapott helyet az autón. Egy érdekes és látványos konstrukció.