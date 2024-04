Már készülnek az alkatrészek, mellyel a Mercedes megoldaná "lappangó" problémáit

A német gyártó küszködve kezdte a 2024-es idényét, a W15-ösnek ugyanis vannak villanásai, de a versenyhétvégék alatt nem tudnak konzisztensen erős teljesítményt mutatni. Lewis Hamilton és George Russell is úgy érzik, „pengeélen” táncoltak néha, mivel a Mercedes nem talált olyan beállításokat, melyekkel kihozhatják az autóból a szerintük abban rejlő potenciált.

A csapat szokásos verseny utáni értékelő videójában James Allison műszaki igazgató elárulta, hogy új alkatrészeket terveznek, melyek kifejezetten az autó irányításának javítására szolgálnak. A Kínai Nagydíjon látott újabb hullámvasút-hétvége után így beszélt:

„Jönnek fejlesztési csomagok az autóra, de olyan elemek is, melyek remélhetőleg javítanak a lappangó egyensúlyon, ami problémákat okoz. Bármilyen fájdalmas is erről beszélni egy ilyen hétvége után, emlékeznem kell, hogy a jövőben lesznek olyan versenyek, ahol minden összejön, ahol ismét bizakodva tekinthetünk előre és olyan haladást mutatunk be, amiről kitörő örömmel beszélhetünk. Alig várom már ezt a napot.”

Allison hozzátette, bár a csapat Kínában hiba nélküli versenyt mutatott be, így mindkét versenyzőjük pontszerző lett, teljesítményük messze volt a tőle és a Mercedes által elvárttól: „Egész évben az autó elejével van problémánk, főleg a lassabb kanyarokban, ez pedig ezen a hétvégén kifejezetten fájó volt.”

„Ha az első gumikkal nem lehet befordulni a kanyarokba, akkor a pilóták milliárd évet várhatnak arra, hogy kigyorsíthassanak a kijáratban, ezzel pedig csak folyik el a köridő. Legvégső esetben, ha nagyon át akarják nyomni a kanyaron az autót, akkor folyamatosan gázt kell adniuk, hogy ellazuljon az autó hátsó fele, ez pedig kicsinálja a hátsó gumikat, szóval azok túlmelegednek.”

„Egyáltalán semmi öröm nem származik egy kompetensen véghez vitt hétvégéből, ahol mindkét srác remekül vezetett, amikor a hardver maga nem ott tart, ahol kéne neki. Természetesen a következő futamokon is ezzel a kihívással fogunk szembenézni, szóval igyekszünk a beállításokkal is dolgozni, valamint jönnek újonnan fejlesztett elemek is az autóra.”

Allison szerint Miamiban a Mercedesnek valószínűleg változtatnia kell hozzáállásán a beállítások versenyhétvége alatti módosításán, mivel Kínában a sprint után mindkét versenyző autóján sokat változtattak, de ettől nem azt kapták, amit reméltek:

„Ezen a hétvégén határozottan megtanultuk, hogy ha merész akarsz lenni, akkor inkább legyél a sprinten merészebb és a versenyre fogd vissza magad, ne fordítva. Remélhetőleg így jobb helyzetbe kerülünk és a Miamiba vitt újdonságok segítenek majd a nagyon szorosnak ígérkező időmérőn.”

„Ott, ahol mi harcolunk, pár századmásodperc is néha rengeteget tud számítani, néhány tized pedig egyenesen világmegváltó tud lenni, szóval már várjuk, hogy láthassuk, hogyan fognak alakulni a dolgok.”

