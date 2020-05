Daniil Kvjat is levágta a haját: Nehezebb, mint gondolnátok!

A Pirelli versenyrészlege úgy döntött, hogy a kényszerszünet alatt videóinterjúkat fognak készíteni, Forma-1-es pilóták részvételével is. Az első vendégük Daniil Kvjat volt, aki csütörtökön válaszolt Mario Isola, a Pirelli Forma-1-es főnökének kérdéseire.

Az orosz pilóta is izolációját tölti a monacói lakásában, ezért rengeteg dolgot kell saját magának csinálnia. Ide tartozik az is, hogy Kvjat saját magának nyírta a le haját, és elárulta, hogy ez nagyon is nehéz folyamat volt, de nagyon kényelmesnek találja az új hajviseletét.

„Egyszer éjszakába nyúlóan takarítottam a lakást. Későn feküdtem le, de már reggel fent voltam, és néztem, mi ez a kupac a fejemen. Valahogyan előjött az az ölet, hogy radikálisan oldjam meg ezt a problémát. Először csak megpróbáltam oldalt nyírni, de aztán levágtam az egészet. Elég nehéznek bizonyult!”

Daniil Kvat, Scuderia AlphaTauri Fotó készítője: Pirelli

„Hogy mit csinálok most? Időbe telik, amíg alkalmazkodok ehhez a különös időszakhoz, de próbálom nem elhagyni a lakást, ami nagyon nem egyszerű. Futni ki lehet menni Monacóban, ezt ki is használom. Kipróbáltam a jógát is. Soha nem próbáltam ki korábban, de érdekesnek találtam.”

„Gitározok is, TV-t, és filmeket nézek. Imádom újranézni a régi bokszmeccseket. Főzök, takarítok otthon: mosom az ablakokat, vágom a hajamat” – mondta viccelődve az orosz pilóta.

A 2020-as Forma-1-es szezon jelenlegi kezdésének a Kanadai Nagydíj van kitűzve, június 14.-re, de valószínű, hogy erről a kezdésről is le kell még mondania a száguldó cirkusznak a koronavírus-járvány miatt.

Egy igazán extra F1-es felvételt kaptunk, amiben szemkamerás képből nézhetjük meg az AlphaTauri első méterein a misanói versenypályán.