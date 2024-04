Vad pletyka: F1-es csapatot vásárolhat Günther Steiner?

Az egyik legnagyobb japán motorsport-portál, az AS úgy tudja, hogy a Haas korábbi Forma-1-es csapatfőnöke, Günther Steiner következő nagy projektje az, hogy részt vásároljon egy jelenlegi F1-es egy csapatból.

Az AS Steinerhez közel álló forrásai szerint az olasz szakember olyan tulajdonost keres, aki hajlandó lenne eladni a csapatban lévő részesedését, és már talált is egy olyan befektetőt, aki be akar szállni a Forma-1-be, és finanszírozná a részvények megvásárlását.

A Haastól a 2023-as szezon végén távozó Steiner a spekulációk szerint a Red Bull testvércsapatát, a Visa Cash App RB-t vette célba, amely istálló az elmúlt szűk 1 évben sokkal közelebb került a Red Bull Racinghez.

Egyes értesülések szerint azért akarja megerősíteni második csapatát az osztrák cég, hogy megemeljék az istálló árát, és ezért is hajtanak keményen a konstruktőri hatodik pozícióra.

Az AS Red Bull-os forrásai szerint viszont számos feltételnek kell teljesülnie ahhoz, hogy új kézbe kerüljön az RB: az új tulajdonosnak szerződésben kellene garantálnia, hogy 2026 és 2030 között a Red Bull erőforrásait fogják használni, valamint 2030 végéig legalább egy Red Bull-juniort kell autóba ültetniük.

A harmadik feltétel pedig az lenne, hogy az RB-nek a Red Bull szélcsatornáját kellene használnia továbbra is, és díjat kellene fizetnie a létesítmény használatáért.

A japán portál azzal zárja a cikkét, hogy a csapat megvásárlásának jót tesz, hogy a vezérigazgató Peter Bayer és a csapatfőnök Laurent Mekies is jó munkát végez az istállónál, és ha Steiner befektetői vásárolnák meg a csapatot, akkor Steiner a napi teendőkre való koncentrálás helyett más szerepkört tölthetne be, például elnöki pozíciót.

