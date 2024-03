Két korábbi F1-es pilóta is indul a NASCAR austini futamán – hivatalos

Szerdán két F1-es vonatkozású NASCAR-hír is érkezett: Kobajasi Kamuji ismét indul a NASCAR Cup Seriesben, és ezúttal is Michael Jordan 23XI Racing Cup csapatánál ülhet autóba, ahol tavaly egy 33. hellyel mutatkozott be.

A japán versenyző, aki egyszer állhatott F1-es dobogóra és 2021-ben Le Mans-ban is győzött, a 67-es számú Toyota Camrybe ülhet az austini fordulóban, amelyet március 24-én rendeznek.

Danyiil Kvjat pedig a NASCAR Xfinity Seriesben kap lehetőséget Austinban, amely fordulót március 23-án rendezik. Az orosz, aki jelenleg a Lamborghini Iron Lynx LMP2-es csapatának tagja, a 7-es számú Chevrolet Camarót vezetheti majd.

A 29 éves ex-F1-es pilóta számára sem ismeretlen a NASCAR: 2022-ben három futamon vett részt a NASCAR Cup Seriesben, valamint az Xfinity Seriesben is bemutatkozott.

