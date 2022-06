WTCR: Magnusé a főfutam, Huff a zengős Cuprával második, Norbi az ötödik lett!

A bajnokságot Michelisz márkatársa, Mikel Azcona vezette a futam megkezdése előtt, aki egyébként a nyolcadik helyre tudta kvalifikálni magát. Az első kör elképesztően izgalmasan és eseménydúsan alakult.

A szokásos túraautós tülekedés mellett számos pozíciócsere történt, Rob Huff például a Cuprával feljött a negyedikről a második helyre, Norbiék is javítottak néhány helyezést, Nagy Dani azonban jelentősen visszaesett.

Az élen Magnus, Huff és Nathanael Berthon haladt, mögöttük viszont nagy adok-kapok ment, amelyből jól jött ki a két Hyundai, ugyanis Azcona és Norbi is több pozíciót javított, és már a harmadik körben az ötödik és hatodik helyen haladtak.

A Lynk & Co-k ezzel szemben látványosan szenvedtek, és számukra főként hátrafelé vezetett az út. A mezőnyben kicsit hátrébb Dani és a 14. helyről induló Tassi Attila próbált feljebb kapaszkodni, miközben Norbi Yvan Mullert megelőzve már az ötödik helyre jött fel.

Dani számára viszont sajnos tovább folytatódott az idei balszerencse-sorozat, hiszen a Zengő Motorsport magyarja defektet kapott, így kénytelen volt feladni a viadalt. A másik Cuprával azonban Huff az élen már az első helyért kezdte el kóstolgatni Magnus Audiját, és úgy tűnt, a brit gyorsabb tudna lenni ellenfelénél.

A futam második felében a korábbi képet láthattuk, az első három sorrendje nem változott, mögöttük a két Hyundai jött, akiknek látszólag megvolt a tempójuk ahhoz, hogy még előrébb verekedjék magukat. A hatodik helytől lefelé Muller húzta magával a Lynk & Co-k vonatát, de aztán a csapat arra kérte, hogy adja át a helyét unokaöccsének, Yann Ehrlacher-nek.

Ennek a négyszeres bajnok eleget is tett, így Ehrlacher feljött hatodiknak. A mezőny második felében Tassit is utolérte a gumiátok, mivel a hondás magyar pilóta is defektet kapott, akárcsak korábban Nagy Dani, így számára is idő előtt véget ért az első verseny.

Huff bármennyire is próbálta megszerezni a győzelmet, végül nem jött neki össze, a második hely azonban így is egy újabb remek eredmény a Zengő számára. A többiek sem erőltették már nagyon a dolgot, így Magnus behúzta a győzelmet, Berthon pedig a másik Audival harmadik lett.

A Hyundai-ok szép felzárkózást és agresszív versenyzést bemutatva a negyedik és ötödik helyet szerezték meg, Norbi számára pedig a második futam még fontosabb lesz, hiszen ott a második rajtkockából várja majd a rajtot.

Nagy Dani és Tassi Attila tehát defekt miatt nem tudta befejezni a főversenyt, viszont még hátravan a délután negyed négy körül induló második, fordított rajtrácsos futam, ahol ismét érdemes lesz szurkolni a magyaroknak.

