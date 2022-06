Két privát csapat is lecsapott a Porsche LMDh autójára: szépen bővül az új királykategória

A Porsche a Goodwood Festival of Speeden mutatta be az új LMDh autóját, a 963-at, és a sportautózás többi márkájától eltérően azonnal nagy sikert aratott a privát csapatok között is.

2023-tól Porschére vált az IMSA-ban a JDC-Miller, akik kiestek a Cadillac kegyeltjei közül, de a Motorsport.com értesülései hamarosan egy második csapat is bejelenti majd, hogy a német márka autójával vesz részt az LMDh kategória észak-amerikai versenyein.

Még nagyobb hír, hogy az LMP2 kategória egyik legnagyobb csapata, a Jota Sport is Porschével fog versenyezni 2023-tól a WEC Hypercar kategóriájában, egyelőre nem tudni, hogy csak egy, vagy két autóval, ahogyan a pilótáikat sem jelentették be.

A Jota legalább az egyik autójával mindig az első vagy a második helyen végzett az elmúlt 9 Le Mans-i 24 órás viadalon, a Porsche támogatását élvezve tehát komoly ellenfelei lesznek majd a gyári csapatoknak is jövőre a WEC-ben, ahol már ott lesz a Peugeot és a Ferrari saját LMH autója is.

Nézzétek meg nálunk a Porsche 963 bemutatóját: