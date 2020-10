Vernay lett az első, de Michelisz is fog pole-ból indulni

Az időmérő első szakasza már izgalmasan indult a magyarok számára, ugyanis Michelisz Norbert sokáig az első helyen tartott a Hyundai masináját. A nagyobb nevek, köztük Gabriele Tarquini és Nestor Girolami sokáig szenvedtek, mire normális köröket össze tudtak hozni.

Tarquini ezt követően viszont magára talált és a harmadik helyre hozta be az autót, miközben Yann Ehrlacher komoly gondba került, és felmerült, hogy kieshet az időmérő első szakaszában. Két további magyarunk, Tassi Attila és Kismarty-Lechner Gábor nem hozott kiemelkedő eredményt.

Michelisz köre végül olyan erősre sikerült, hogy senki nem tudna megjavítani, Gilles Magnus és Jean-Karl Vernay járt egyedül hozzá közel. Az első szakaszban drámával zárult, ugyanis a két bajnoki éllovas, Yann Ehrlacher és Esteban Guerrieri is elvérzett, és végül csak a 18. és 19. helyen végeztek, de Yvan Muller és Nestor Girolami, a harmadik és negyedik helyezettek is csak épphogy jutott be.

A magyarok tekintetében felemásnak bizonyult az első szakasz, ugyanis Boldizs Bence és csapattársa, Mikel Azcona is továbbjutott a Zengővel, viszont Tassi Attila és Kismarty-Lechner Gábor is elvérzett, és csak a 20., 21. helyen zárták az első szakaszt.

Meglehetősen nagy késéssel, de végül elindult az időmérő második szakasza is, valamennyi pilóta kihajtott. Végül a legnagyobb nevek, és sajnos a két magyar pilóta is elvérzett a második szakaszban, így Michelisz Nobert és Boldizs Balázs sem ment tovább a Q3-ba.

A bajnoki harmadik helyen álló Yvan Muller végül a hatodik helyre jött be, éppen lecsúszva a Q3-ról, míg a negyedik Nestor Girolami csak a nyolcadik rajthelyről vág neki. Michelisz a 10. helyen végzett, ám a holnapi két futamon így is az első helyről fog indulni a fordított rajtrács miatt. Boldizs végül a 12. helyről startol.

Az egész hétvégén stabil teljesítményt nyújtó Jean-Karl Vernay mellett végül Santiago Urrutia, Gilles Magnus, Nathanel Berthon és Thed Björk jutott a legjobb öt közé. Érdekesség, hogy az időmérő harmadik szakaszának nagy részében a pilóták meg sem tudták közelíteni Michelisz Q1-es idejét.

A pole pozíciót végül a bajnokság ötödik helyén álló egyetlen Alfa Romeós francia, Jean-Karl Vernay szerezte meg a hibázó Gilles Magnus és Thed Björk előtt. Vernay a pole-nak köszönhetően feljött a bajnokság negyedik helyére, megelőzve ezzel Girolamit.

Helyezés Versenyző Kör Idő Hátrány Intervallum km/ó Pont 1 Jean-Karl Vernay 3 2'06.367 152.270 5 2 Gilles Magnus 3 2'06.600 0.233 0.233 151.990 4 3 Thed Björk 3 2'06.805 0.438 0.205 151.744 3

Nem mindennapi eset történt az IndyCar zárófutamán.

Ajánlott videó: