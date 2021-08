Räikkönen: nem érdekelnek különösebben a rekordok

Kimi Raikkonen esetében minden évben kérdéses, hogy vajon maradni fog-e a következő szezonban a Forma-1-ben. Mostanra már egyre inkább úgy tűnik, hogy visszavonulhat, időről-időre azonban fut olyan versenyeket, amivel elhallgattatja a kritikusakat.

A finn világbajnok az orosz nyelvű F1news.ru hírportálnak adott interjújában tért ki arra többek között, hogy mi a véleménye Mick Schumacherről, aki a sajtó értesülései szerint elképzelhető, hogy őt válthatja az Alfa Romeónál.

„Nem volt egyszerű dolga, hogy igazán nagy hatást tegyen, mivel nem valami gyors az autója. Ez ugyanakkor jó is lehet neki, mert mindenki tudja, hogy a Haas nem a leggyorsabb, így ha magabiztosan hozza a futamait és mutatja sebességét, akkor az jó”

„Teljesen világos, hogy a vezetékneve miatt nagyon komoly nyomás alatt van. Ezért könnyebb, amikor egy ilyen autóban kezded meg a karriered, mivel nincsenek magas elvárások veled szemben. Micknek így van ideje tanulni”

Az orosz portál újságírója is természetesen rákérdezett Kiminél az értesülésekre, hogy Schumacher lehet a helyettese az Alfa Romeonál, amennyiben visszavonul év végén. Mondani sem kell, igazán Kimis válasz érkezett:

„Ha úgy döntök, hogy visszavonulok, egyáltalán nem fog érdekelni, hogy ki fog az autómba ülni (nevet). Ez onnantól kezdve nem az én gondom lesz”

Természetesen kitértek arra is, hogy Kimi Räikkönen neve mellett szerepel a legtöbb futamindulás a Forma-1 történetében. Azt korábban is lehetett tudni, hogy nem foglalkozik a rekorddal, valamint a visszavonulás kérdésével, amit most is megerősített:

„Őszintén szólva, még nem tudom (hogy visszavonulok-e a szezon végén). Egy éve ilyenkor mindenki ugyanezt kérdezte, meglátjuk. A rekordok amúgy sem nagyon érdekelnek. Minden rekord megdől egyszer, szóval nem számítanak nekem sokat”

