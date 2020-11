Grosjean elárulta, melyik sorozatban folytathatja

Romain Grosjean számára a Forma-1-ben a csúcsot a 10 dobogós helyezése jelentette, a jelenlegi csapata, a Haas pedig bejelentette, hogy 2021-ben egyik jelenlegi pilótájuk sem lesz ott a csapatnál, tehát Romain Grosjean és Kevin Magnussen is távozik – a francia és a dán 2017 óta alkotta folyamatosan a Haas duóját.

Grosjean korábban kifejezte érdeklődését a Formula E és a Peugeot WEC-projektje iránt is, míg az IndyCar kapcsán arról beszélt, hogy nem igazán a szíve csücske az ovál versenypálya.

Azonban a jövő évi IndyCar-naptárban a 17 eseményből csak négyet fognak ovál pályán rendezni, a 35 éves pilóta pedig elárulta, opciót jelent számára az amerikai sorozat is.

„Az IndyCar egy opció, de ha lehetek brutálisan őszinte, nem aludtam igazán jól az utóbbi két hétben. Ez egy kemény év a világ és a gazdaság szempontjából is, tehát nem ez a legjobb év arra, hogy ne legyen szerződésed, és hogy távozz abból a sportból, ahol eddig voltál.”

„Igen, nézelődöm az IndyCarban is, vannak kapcsolataim a sorozatban. Kicsit sajnálom is, hogy nem néztem meg korábban a versenynaptárat, ugyanis nincs túl sok ovál pálya. Tehát ezen a lehetőségen is elgondolkoznék, de persze nagy változást hozna az életembe.”

Grosjean azt is elmondta, hogy beszélt az IndyCarról a korábbi Forma-1-es versenyzővel, Marcus Ericssonnal is, aki most az amerikai szériában versenyez a Chip Ganassi csapatánál.

„Beszéltem erről Marcusszal, amikor oda igazolt, és nagyon tetszett neki a dolog, azt mondta, ez egy más, régi stílusú sorozat, ahol a versenyzőnek komoly szerepe van, nagyobb a mozgástér és élvezetes vezetni a kocsikat.”

„Persze ott is vannak olyan csapatok, amelyek jobbak a többinél, de mindenkinek van esélye a győzelemre. Szombaton szerintem Kevinnel együtt nagyon jó időmérős kört teljesítettünk, ilyenkor pedig nehéz lenyelni, hogy a 16. és a 17. pozíciót szereztük meg.”

„Én pedig versenyeket akarok nyerni, azt akarom, hogy legyen esélyem, és hogy jól szórakozzak, tehát az IndyCar is a lehetőségek között van” – zárta Grosjean.

