Így gokartozik az F1 egyik legjobb versenyzője, Charles Leclerc (onboard videók)

A rajongók, követők természetesen nagyon örültek ennek. Charles Leclerc a hivatalos Twitch-csatornáján keresztül közvetítette az eseményeket. A hu.motorsprot.com korábban már több alkalommal is beszámolhatott arról, hogy a Ferrari pilótája a saját gokartcsapatával fog körözgetni szerdán.

Még több F1 hír: A Red Bull jelenleg nem látja azt, hogy a Ferrari velük és a Mercedesszel küzdhetne

Ez meg is történt, és Charles több hónap szünet után visszatért a pályára, valamint egyúttal a gokartozáshoz is, amit még mindig nagyon szeret. Hamarosan a 2018-as F1-es Ferrari volánja mögött is meg fogja kapni a lehetőséget Fioranóban, ami már egy intenzívebb bemelegítés lesz.

A csapatok közöl a Mercedes végzett először ilyen tesztet Silverstone-ban kedden és szerdán Valtteri Bottas, valamint Lewis Hamilton vezetésével. Most azonban maradjunk még egy kicsit Leclerc gokartos tesztjénél, amiről alább nézhettek meg pár egészen nagyszerű onboard felvételt.

Onboard 1

Onboard 2

Onboard 3