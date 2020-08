HIVATALOS: Bottas 2021-ben is a Mercedes versenyzője lesz a Forma-1-ben

Valtteri Bottas augusztus végén lesz 31 esztendős, így még mindig elég fiatal ahhoz, hogy a Forma-1-ben versenyezzen, de az évek során már megtanulhattuk, hogy a kor sok esetben nem számít. Jó példa erre Kimi Räikkönen jelenléte a rajtrácson, vagy Fernando Alonso visszatérése.

Bottas egy nem várt lehetőséget kapott a Forma-1-ben, amikor Nico Rosberg hirtelen visszavonult a 2016-os bajnoki címének megszerzése után. Ez mindenki számára felért egy „sokkal”, de egyúttal megnyitotta az utat Valtteri számára egy olyan csapathoz, ahol talán más esetben nem juthatott volna lehetőséghez.

Azóta még tapasztaltabb lett, és sokat tanult a Mercedesnél, valamint Lewis Hamilton csapattársaként, de 2017-ben, 2018-ban és 2019-ben sem tudott igazán nagy nyomást helyezni a britre, aki mindeközben újabb világbajnoki címeket szerzett.

Bottas sokat dolgozott azon, hogy mentálisan felkészültebb legyen, mert ez lehet a kulcs számára, hiszen azt láthatjuk, hogy a sebességével nincs gond. A konstans erős teljesítmény a hiányzó láncszem, ami Rosberg részéről megvolt 2016-ban, kiegészülve némi szerencsével is.

Valtteri, aki eddig minden alkalommal csak 1 évvel hosszabbíthatott a Mercedesnél, folyamatos nyomás alatt volt, és sokat pletykáltak arról, hogy leválthatják. Tavaly sem állt ettől messze, amikor Esteban Ocon kaphatta volna meg az ülését.

A Mercedes közleményéből az derül ki, hogy Bottas legalább 2021 végéig a csapatnál marad, és ezt nyilatkozta a finn:

„Nagyon boldog vagyok, amiért a Mercedesnél maradhatok 2021-ben is, és hogy azokra a sikerekre építsünk, amelyet együtt elértünk a korábbiakban.”

„Mindenkinek szeretnék köszönetet mondani a csapatban és a szélesebb Mercedes-családban is, amiért támogatnak engem és bíznak bennem. Nagyon büszke vagyok arra, hogy ezt a kiváló csapatot reprezentálhatom, és amiért jövőre is folytatjuk a közös utunkat.”

A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff pedig ezt mondta:

„Nagyon izgatottak vagyok amiatt, hogy Valtteri még legalább egy szezonon keresztül a csapatnál marad. Idén egy minden korábbinál erősebb Valtterit látunk, és ez a pályán nyújtott teljesítményére, a fizikális és a mentális állapotára is vonatkozik.”

„Valtteri most a második helyen áll a bajnokságban, az előző bajnokságban is második lett, és nagyon fontos szerepet játszik a csapatunk teljesítményében. Magabiztos vagyok azt illetően, hogy nekünk van a legerősebb párosunk jelenleg a Forma-1-ben, Valtteri hosszabbítása pedig az első lépése annak, hogy a jövőben is megmaradjon az erőnk.”

„Valtteri egy szorgalmas, egyenes srác, akinek jó kapcsolata van az egész csapattal – és ide tartozik a csapattársa is, ami egyáltalán nem egy magától értetődő dolog, amikor mindkét pilóta a világbajnoki címért harcol.”

„Várom már, hogy még magasabbra tegye a lécet, és hogy az év hátralevő részében és 2021-ben is velünk maradjon.” – mondta a csapatfőnök.

A Mercedes azt egyelőre nem érősítette meg, hogy Hamilton is a csapattal marad-e 2021-ben, azonban a várakozások szerint a hatszoros világbajnok jövőre is a német istállót fogja erősíteni.

Bottas pillanatnyilag a világbajnoki pontverseny második pozíciójában áll, a legutóbbi nullázásának köszönhetően pedig 30 pontosra nőtt a hátránya a csapattársával, Lewis Hamiltonnal szemben.

