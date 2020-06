Norris: Soha nem vesztettem még ennyi követőt, de örülök, hogy már nincsenek itt

Lando Norris, a McLaren brit pilótája is felszólalt a rasszizmus ellen, és a Twitch csatornáján is arra kérte a követőit, hogy ha lehet, írjanak alá egy petíciót, és ha tudnak, adakozzanak a szervezetek számára.

Norris korábban a The Race-nek adott interjújában mondta el, hogy ő sem tudta elsőre, hogyan reagáljon a jelenlegi helyzetre, de amint látta, hogy mi a helyes lépés, ő is beállt a mozgalom mögé, és szerinte ugyanezt érezte a többi F1-es pilóta is.

Norris most az Evening Standard-nek mondta el, hogy igen érdekesen reagáltak az emberek a felhívására.

„Soha korábban nem veszítettem ennyi követőt egy nap alatt a közösségi oldalaimról. Furcsa ez. Próbálod azt csinálni, ami helyes, de sok ember nem hisz ebben. Ha nem is hisznek ebben, akkor boldog vagyok, hogy már nem követnek.”

„Egy csomó ilyen ember van akik csak azok akarnak lenni, akik csak azért állnak ki, hogy valami mást mondhassanak. Nekem is meg kell ragadnom a lehetőséget, hogy megmutassam az embereknek, mi helyes, hogy más embereket inspirálhassak a helyes út felé, ezt próbálom tenni.”