Hungaroring a kulisszák mögött a koronavírus idején: videó

Régóta várták a rajongók ezt a hétvégét, még akkor is, ha a koronavírus miatt zárt kapuk mögött, tehát közönség nélkül rendezik meg a nagydíjat a Hungaroringen. Már csak a futam van hátra, amit természetesen ugyanúgy nagy előkészületek előztek meg.

Szigorúak a korlátozások, amik természetesen a versenyzőkre is vonatkoznak. Az Alfa Romeo olasz pilótája, Antonio Giovinazzi vezetett be bennünket a kulisszák mögé, ahová csak kevesen léphetnek be a csapatnál.

Giovinazzi jókedvűen, természetesen maszkkal az arcán mutatta be a helyeket a Hungaroringen, amik még fontosabbá váltak. Hamarosan pedig jöhet a rajt, és a nagy verseny, amit sajnos az Alfa Romeók a mezőny végéről kezdenek meg.

Vettel mégis a Red Bullnál köthet ki?

Ajánlott videó: