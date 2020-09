„DE MIÉRT?” - pedig Räikkönen nem az elhíresült magyar reklámot utánozta (videó)

Ennek idén is többször hallhattuk már jeleit, és talán köze van ahhoz is, hogy a finn pilóta autója nem a legacélosabb, és akkor talán még finoman is fogalmaztunk. A Toszkán Nagydíj is elég kaotikusra sikeredett, Räikkönennek az Alfával pedig sokat kellett küzdenie, hogy meglegyen a pontszerzés.

Az egyik biztonsági autós fázisnál Räikkönent a bokszba hívta csapata, hiszen akkor még nem tudták, hogy lendülni fog az újabb piros zászló. A finn viszont kicsit későn reagált erre, vagy az utasítás nem volt egyértelmű.

Emiatt pedig a bokszbejáratnál szabálytalanul hajtott be, és végül kapott érte egy öt másodperces időbüntetést, amelyet a futam végén adtak hozzá az idejéhez. Amikor a mérnöke közölte vele a hírt, egy apró félreértés alakult ki kettejük között.

Először a versenymérnök szólt neki, hogy megkapták az öt másodpercet, és a futam után adják majd hozzá az idejéhez. Räikkönen erre visszakérdezett, hogy miért kapták a büntetést. A mérnök viszont talán nem értette pontosan a kérdést, és újra elmondta, hogy majd a futam után „töltik le” az öt másodpercet.

A Jégembernél hamar felszökött a pumpa, és ordítva kérdezett vissza ismét. „DE MIÉRT?” – zengett a rádió Räikkönen kiabálásától. A mérnöke ezek után nem tehetett mást, mint gyorsan elmondta, hogy a bokszutcába való szabálytalan behajtásért járt neki a büntetés.

Futamának végeredményét ez annyiban befolyásolta, hogy a nyolcadik helyett a kilencedikre esett vissza, így pontosan a két Ferrari-pilóta között végzett Mugellóban. Hiába a látszólag csendesebb személyisége, ha verseny van, akkor még ő is képes kijönni a sodrából egy pillanat alatt.

Íme a rövid videó a rádiós szóváltásról:

