A három női pilóta sokkoló szoros csatája: WOW (videó)

A W Series idén indult útjára, mely az első, kizárólag női pilótáknak készült sorozat, aminek a második évadjában már super licenc pontokat is lehet kapni. Ezek a pontok pedig elengedhetetlenek ahhoz, hogy valaki a Forma-1-ben szerepeljen, mely természetesen a női mezőny legnagyobb álma. Legutóbb a széria első bajnoka, Jamie Chadwick beszélt arról, hogy a fiatal lányoknak az eSport is sokat segíthet.

A hu.motorsport.com szorosan kísérte végig a W Series első szezonját, mely összességében minden várakozást felülmúlt. Az idényzáró különösen izgalmasra sikeredett, addig a fordított rajrácsos tesztfutam az év versenyét hozta, így később lehetséges, hogy egy versenyhétvégén nemcsak egy viadalt fognak megrendezni a W Seriesben, mely egyelőre a DTM támogatói szériájaként van jelen a motorsportban.

A W Series legnagyobb célja a Forma-1 lehet, ahol messze nagyobb közönséget érhetnének el, valamint a felhajtás is óriási lenne a széria körül. Később ez is tárgyalás alá kerülhet, miközben abban bízunk, hogy Keszthelyi Viven, aki idén tartalék volt, fix versenyzőülést szerez magának a kategóriában, ahol beugróként már pontot is gyűjtött.

Lassan kezdetét veszi a második selejtező, de addig is, nézzünk meg egy újabb nagyszerű belsőkamerás felvételt a harmadik helyért Brands Hatch-ből, mely az évadzáró versenyhétvégének adott otthont. A három pilótanő több mint közel volt egymáshoz, de szépen megoldották a dolgot.