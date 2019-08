Nem mindenki az F1-be vágyik a W Seriesből

A W Series első szezonja nagy sikerrel zárult, nemcsak azért, mert a sorozat lebonyolítása zökkenőmentesen zajlott, hanem mert a versenyek is megfelelő hírverést jelentettek. A női sorozat első idényét Jamie Chadwick nyerte, a brit már a kezdetektől diktálta a tempót, és végül el is hódította a trófeát. Chadwick nem is titkolja, hogy a Forma-1-be vágyik, és ehhez jó út lehet a Williamsnél betöltött fejlesztői állás.

A sorozat mezőnyének gerincét európai versenyzők adják, ám ketten az Egyesült Államokat képviselik. Cook és Holbrook pedig el is tér a többiektől, már ami a célokat illeti.

"Nagyon nehéz megállni a helyünket az európai pályákon. Az európai versenyzők nagyon tehetségesek, az emberek imádják a Forma-1-et, és az autóversenyeket általában. Ez nagyon népszerű, vonzza a szemeket" - mondja Holbrook az első évben tapasztaltakat, az amerikai legjobb eredménye egy 12. hely volt Zolderben, ez egyben azt is jelenti, hogy Holbrook nem került be a legjobb 12-be az év végén, így nem kapott automatikus meghívást a következő szezonra.

Még több F1 hír: A W Series bajnoka szerint a fiatal lányoknak az eSport is segíthet

Holbrook szerint az európai pályák is mások. "Amerikában rengeteg a hely, valószínűleg pusztán azért, mert nagyobb az ország, és úgy építenek pályát, ahogy akarnak. De mivel itt kevesebb a lehetőség, a pályák nagyon kemények és technikásak" - mondja az amerikai a Racer magazinnak. "Nincs lehetőség a hibázásra, de és ezek a körülmények, amik kinevelik az igazi bajnokokat, nem egyet, hanem 20-at. Az egész bajnokság bajnoki esélyes" - mondta Holbrook, akinek honfitársa is kemény évet zárt. Sabre Cook az utolsó futamon szerzett pontjaival a 12. helyen végzett, és ezzel megtartotta helyét a jövő évi rajtrácson is.

"Elsőre nem is tudtam, hogy mit érhetek el. De jó volt a tempóm az időmérőkön, bekerültem az első ötbe, és jól éreztem magam, de azt is tudtam, hogy ezek a lányok sokkal jobban ismerik már ezeket a pályákat. Tudtam, hogy nem lesz könnyű, mert egy F3-as autó mindenképpen keményebb kihívást jelent, mint amikkel korábban versenyeztem. Végül is örülök annak, ahol végeztem, de nagyon szerettem volna az első tízben zárni" - jelentette ki Cook, aki már korábban is kijelentette, hogy a W Series megmentette a karrierjét.

Az amerikai eredetileg Európában szeretett volna versenyezni, de úgy érzi, hogy az Európa központú sorozat a tengerentúli kihívásokra is felkészítette őt és honfitársát. "Két utat látok, az egyik, hogy szeretnék egyszer versenymérnök lenni, de a versenyzés nagyon időigényes. Meglátjuk, mire megyek, de szeretnék egyszer az IndyCarban versenyezni, ez a végső cél. Vagy talán a WEC-ben küzdeni is elég tapasztalat lenne, aztán mérnökként dolgozni a hátralévő életemben" - jelentette ki Cook.

Bár rengeteg kritika is érte a W Series-t, Halbrook és Cook egyetért abban, hogy a sorozat nagy lehetőséget biztosít a nők számára, hogy bizonyítsanak, és elérjék céljaikat a motorsportok világában. "Mindenben nagyon támogatóak. Csak a nők segítésére és fejlődésére koncentrálnak, sokak szerint ez a női F1, de nem így van. Ez csak egy versenyzői program, ami a nőket is a fő helyre sorolja, és esélyt ad, hogy címekért küzdhessenek" - mondta Cook.

Vannak bizonyos helyzetek, amikor valaki nemcsak gyors és precíz, hanem még mérhetetlenül laza is. Nos, valami hasonlót láthattunk a Super Formula sorozat legutóbbi futamán Japánban.