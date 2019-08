A W Series bajnoka szerint a fiatal lányoknak az eSport is segíthet

Jamie Chadwick nyerte a W Series első szezonját, miután az utolsó futamon negyedikként célba érve bebiztosította végső elsőségét a vb-tabellán. A brit versenyző a sorozat kezdetétől éllovas volt, és végül elsőként mondhatja el magáról, hogy diadalmaskodott a hölgyek versenyében. És Chadwick már első W Series-idényében sokat profitált, szerződést kötött a Williams-szel, amelynek fejlesztési és szimulátor pilótája lett. Emellett versenyez az Aston Martinnal is, többek között a nürburgringi 24 órás versenyen.

Emellett Chadwick nagykövete az FA Racing nevű, Fernando Alonso által életre hívott eSport istállónak, és részt is vesz az iRacing versenyein. A brit ugyanis sokat használja a szimulátort, hogy minél több információhoz jusson a pályát vagy az autót illetően.

Még több hír: Chadwick legstresszesebb félórája vezetett a diadalhoz

"Mint autóversenyző, végül kénytelen vagy sok időt tölteni a szimulátorban, hogy megtanuld a pályát, és ismerd a különböző autókat. Az idő, amit egy pályán tölthetek limitált, de ha legalább virtuálisan ki tudom próbálni, az már nagy előny. Szóval egyre gyakrabban csinálom, mert élvezem is, és tapasztalatot is nyújt" - mondta Chadwick a Williams Esport videójában.

Nem meglepő ez, hiszen a mai forma-1-es pilóták nagy része már szimulátorban "nőtt fel", az új generáció felkészülésének pedig szerves része a virtuális pálya. Lando Norris és Max Verstappen pedig még néha meg is méreti magát az eSport világában. Erre nagy szükség lehet a tesztlehetőségek folyamatos csökkenésével, esélyt ad a beállítások megismerésére egy ismeretlen futam előtt.

Chadwick szerint az eSport természetes versengése miatt nagy belépési lehetőséget jelenthet bárki számára a motorsportok világába, ráadásul jóval olcsóbban, mint a versenypályán.

"Az eSport egyértelműen a felkészülésem része lett, olyasmi, amit minden versenyhétvége előtt csinálok. Ez élesebben is tart, de a lényeg, hogy azokat a reakciókat, reflexeket, koncentrációt edzi hosszabb időn át, amelyekhez kapcsolódó képességek aztán átvihetők, és ez nagyon fontos edzési lehetőség" - jelentette ki Chadwick. "Jelenleg a virtuális versenyek már olyan magas szintet képviselnek, hogy a sebességet, a versenyképességet felvenni nehezebb a számomra, mint az igazi pályákon, szóval az eSport kicsivel még jobb lehetőséget is biztosít betörni a motorsportok világába anélkül, hogy bankot robbantanál."

És ez természetesen a fiatal feltörekvő tehetségű lányoknak éppúgy a rendelkezésére áll, és Chadwick bízik is benne, hogy a közeljövőben minél több lány próbálja ki tudását a virtuális pályákon.

"Nagy kár, hogy most nem látok sok lányt az eSportban, de remélem, hogy ez a helyzet megváltozik, hogy aztán minél több fiatal lány kapjon lehetőséget a valós dolgokból is. Kiváló játékosok vannak, akik közül sokan szuperversenyképesek lehetnének a való világban is. Ez egy járható út a sportba, remélem, hogy így fejlődik tovább" - mondta Chadwick.

A következő videós anyagban a Forma-1 idei mezőnyének eredményeit nézhetjük meg egymás ellen, csapaton belül, látván azt, hogy ki, hogyan áll a másikkal szemben.