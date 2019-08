A forma-1-es álom sokba kerül

A W Series beindulásának ötlete azon alapult, hogy a nőknek is legyen esélye egy sorozatban minél többet bizonyítani, hogy aztán tehetségüket megcsillogtatva lehetőséghez juthassanak más kategóriákban is. A mezőnyről döntő zsűri tagja többek közt David Coulthard és Alexander Wurz is, akik 55 versenyzőből választották ki azt a 28-at, amely később egymás között versengve döntötte el, hogy ki lehet az a 18 szerencsés, aki az új sorozat első idényébe bizonyíthat.

Az idei vb-idény hét versenyéből már hat lezajlott, és a 21 éves Jamie Chadwick vezeti eddig a nők versengését a vasárnapi zárófutam előtt. Chadwick kettőt nyert meg az eddigi hat futamból, és 13 ponttal vezet legközvetlenebb riválisa, Beitske Visser előtt. A Williams által támogatott versenyző hazai pályán biztosíthatja be bajnoki címét, amivel 500 ezer dolláros fődíj is jár.

Ez persze messze nem elég ahhoz, hogy Chadwick elérje álmát, és egyszer ülést kapjon a Forma-1-ben.

"A motorsportok világa tele van bukott álmokkal. Lehet, hogy kapcsolatba lép velem egy F1-es csapat, de a legtöbb esetben az üléseken árcédula van, szinte mindig hozománnyal kell érkezni" - mondta a Guardiannak adott interjújában Chadwick, aki ettől függetlenül még nem adja fel célját. "Amikor egy csapat tagja vagy, megtanulod, hogyan működik egy GP-versenyző és csapata. Ha jól dolgozom, és ott vagyok, ahol lennem kell, ott lehet egy lehetőség."

A W Series mezőnyéből csak az első 12 versenyző jut tovább biztosan a következő idénybe, a többiek az idei szezonhoz hasonlóan egy rájátszásban bizonyítva harcolhatja ki helyét a 2020-as rajtrácson. A szezon utolsó futamát a Brands Hatch-i pályán rendezik vasárnap délután 4 órai kezdettel.

