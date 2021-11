Miért fektet be Szaúd-Arábia olyan sokat a motorsportba?

Miért történik ez? Hogy többet tudjunk meg az ország motorsporttal kapcsolatos ambícióiról, és arról, hogyan fogja átvenni az F1 #WeRaceasOne társadalmi igazságosságot hirdető üzenetét, Abdulaziz herceggel, a szaúdi sportminiszterrel beszélgettünk a #thinkingforward ezen kiadása kapcsán.

„Nem igazán csak a motorsportról van szó, de talán a motorsport sokat kapott a rivaldafényből. A királyságon belül valóban sok sportágba fektetünk be" – mondta.

„A kormány megérti, hogy a sportnak nagyon fontos szerepe van a fiatalok jövője szempontjából. A lakosság 70%-a 40 év alatti. Tehát aktívvá kell tennünk őket. Jobban be kell vonnunk őket a sportba, és gondoskodnunk kell arról, hogy ezt a megfelelő módon tegyük. 2017-ben 32 (sport)szövetségünk volt. Ma már 92 szövetségünk van, és ez azt mutatja, hogy a királyságon belül nagy beruházások történnek".

A szaúdi modell, amely az ország 2030-as jövőkép stratégiájának része, a sportba való befektetést és a versenyek színvonalának nemzetközi szintre emelését célozza, hogy a szaúdi sportolók tanulhassanak a nemzetközi sportolóktól, és magasabb szintet érhessenek el.

A motorsport erre korai példát szolgáltatott az FIA Baja Cross Country Világkupa versenyével, amelyen az ország több versenyzői címet szerzett, köztük a T3-as kategóriában, amelyet tavaly egy szaúdi női versenyző, Dania Akeel nyert meg. Ő 2022-ben a Dakar-ralin fog indulni.

„Négy évvel ezelőtt még a nők nem vezethettek (Szaúd-Arábiában), így látható, hogy a fejlődés valójában sokkal több, mint sport" – mondja. "Az élhetőségről szól, arról, hogy esélyt adjunk a fiataloknak, arról, hogy jelen legyünk a nemzetközi színtéren.”

A globális színtéren való fokozott jelenléttel azonban együtt jár az ország fokozott vizsgálata is, és a következő néhány hétben ez a kérdés is előtérbe kerül, amikor az F1-es közösség a #WeRaceAsOne" társadalmi igazságossági üzenetével Szaúd-Arábiába érkezik. Hogyan fogadják majd ezt?

„Mindenkit szívesen látunk az országban. Megvan a kultúránk és a szokásaink, mint minden más országban, és ezt mindenhol tiszteletben tartjuk” – mondta Abdulaziz herceg. „Ennyi az egész. Határozottan várjuk, hogy a jövőben még sok eseménynek adjunk otthont. És szeretnénk mindenkit szeretettel várni a világ minden tájáról, hogy látogasson el Szaúd-Arábiába, és lássa Szaúd-Arábiát olyannak, amilyen.”

„Mindenkit szívesen látunk. Mindenkit tisztelünk, és olyan műsort kell rendeznünk, amely valóban mindenki számára elérhető, és gondoskodnunk kell arról, hogy ezt teljesítsük is... remélhetőleg elérjük, hogy mindenki, aki eljön és részt vesz ezen a versenyen, valami olyasmit tapasztaljon, ami más, mint bárhol máshol.”

Abdulaziz herceg megjegyzi, hogy a Formula E-futam 2018-as érkezése volt az, ami a turistavízum létrehozását ösztönözte, amely korábban nem volt elérhető Szaúd-Arábia számára:

„A turistavízum, amely a világ minden táján elfogadott volt, 2017-ben még nem volt Szaúd-Arábiában. A Formula E-n keresztül elindult egy folyamat, és három hónapon belül a turisztikai minisztérium elfogadta a rendszert, amelyet a sportszektorba helyeztünk” – mondta.

„És ma már több mint 50 országnak van lehetősége arra, hogy vízumot kapjanak érkezéskor. Korábban nem tudtunk rendezvényeket tartani, mert az ország nem volt nyitott erre.”

Ami a Forma-1-et illeti, a közelmúltban végzett globális F1-rajongói felmérés azt mutatta, hogy a közönség egyre fiatalabb és több nő követi a sportot, és a 24 év alatti korosztályban erős az átfedés a gamerekkel.

„Úgy gondolom, hogy ez a megfelelő időpont számunkra, hogy belépjünk. És tényleg úgy gondolom, hogy a Forma-1 az új vezetőséggel megváltoztatta a filozófiáját arról, hogy mi is a Forma-1, és jobban elkötelezte magát a rajongói iránt” – mondta.

„Látjuk, hogy nagyon aktívak a közösségi médiában, látjuk a Netflix sorozatát. Ez sok embert csábított a Forma-1 felé, olyanok is megnézték, akiket nem igazán érdekel a versenyzés. És most már ők is Forma-1-rajongók. Szerintem ez a hozzáállás az, ami igazán döntő fontosságú: a fiatalok, a következő generáció bevonása, hogy a Forma-1 jövőjének részesei lehessenek. Számunkra ez csodálatos, mert ahogy említettem, a lakosság 70%-a 40 év alatti. És ők nagyon értik a technológiát.”

Ami a gaminget és az esportot illeti, Abdulaziz úgy véli, hogy a lakosság demográfiai összetétele és a sport iránti szenvedélye miatt ez nagy lehetőséget jelent a Királyság számára.

„A gamingben az a szép, hogy bárhol és bármikor lehet játszani. Mi szponzoráltuk a Le Mans-i virtuális versenyt, amely a lezárás alatt zajlott. És rengeteg érdeklődőt találtunk a Királyságban, akik részt akartak venni, részesei akartak lenni.”

„Nagyon fontos, hogy van egy saját szövetségünk, amely ténylegesen irányítja a gaminget a Királyságon belül. És szerintem ez a jövő hulláma. És úgy gondolom, hogy ugyanolyan fontosságot kell tulajdonítanunk neki, mint bármelyik sportnak.”

„Nagyon fontos a gaming a fiatalok és a jövő szempontjából. És nekünk is részesei kell lennünk ennek a fejlődésnek.”