A motorsport nagyon üzletképes, mondja a Le Mans-i legenda, Tom Kristensen

Ez az első alkalom, hogy egy ilyen kaliberű versenyző indul az FIA egyik legfontosabb választott tisztségéért, de miért döntött Kristensen a jelöltség mellett?

„A motorsport volt az életem, annyi mindent kaptam tőle” – mondja a dán. „Úgy gondolom, most itt az ideje, hogy visszaadjak valamit. Tetszik az az elképzelés, hogy a sportot olyan embereknek kellene vezetniük, akiknek sok tapasztalatuk van benne. Szeretném megosztani minden tudásomat és ismeretemet, hogy segítsek bátorítani az új generációkat a sportágban való részvételre. Egy ideje már az FIA-nál dolgozom a versenyzői bizottságban és minden ezzel kapcsolatos területen. Szóval szeretnék továbbra is részt venni a fejlesztésében, és a sportágéban, amelyet annyira szeretek.”

Kristensen nagyobb politikai karrierjének elindításához a sportágban az FIA versenyzői bizottságában betöltött vezető szerepe jelenti az alapot. Bár a motorsport közönsége számára nem túl ismert a szervezet munkája, a bizottság a sportág működésének több területére is kiterjed. Legyen szó a versenyzői stewardok biztosításáról a nagydíjakon, az olyan programok támogatásáról, mint a Nők a motorsportban vagy a Girls on Track, emellett pedig fontos szerep hárul rájuk a balesetvizsgáló és biztonsági csoportban, a bajnoki szabályok kialakításában, valamint a GT és a hosszútávú futamok versenyzőinek kategorizálása (arany, ezüst, bronz) terén is.

„Egy csomó nagyon jó srác van a csapatban, a legtöbben versenyeztek már raliban, terepen, gokartban, formaautóban, sportautóban, szóval rengeteg tapasztalatunk van” – mondta Kristensen. „Nem hozunk konkrét döntéseket, de a Motorsport Világtanács elé visszük a dolgokat, és támogatjuk a többi bizottságot. Emanuele Pirro például a pályabizottságban, Derek Warwick az együléses bizottságban, én magam pedig az Endurance és a biztonsági bizottságban jelenek meg.”

Az elkövetkező öt-tíz évben a motorsport hatalmas változásokon megy majd keresztül, mivel az olyan külső tényezők, mint az éghajlatváltozás, a streaming, a videójátékok és a közösségi média mind átformálják a sportágat. A motorsport kategóriái között lesznek győztesek és vesztesek, az FIA mindkét elnökjelöltje és választáson induló csapatai pedig a sportág és fejlődési útvonalainak védelmét kulcsfontosságú prioritásnak tekintik, kezdve a legkisebb sorozatoktól az F1-ig.

„Véleményünk szerint a legnagyobb kihívást valószínűleg az jelenti, hogyan lehet a motorsportot fenntarthatóvá tenni a jövőben" – folytatta a Le Mans-i legenda. „Legyen szó egy új költségvetési megközelítés kialakításáról, vagy arról, hogyan frissítsük fel a rajongói bázisunkat, hogyan vonzzunk be több résztvevőt, hogyan növeljük tovább a biztonságot, hogyan erősítsük meg a különböző szakágakat. Tehát a hozzáférhetőség, a fenntarthatóság és a sokszínűség, ezek a dolgok minden bizonnyal kulcsfontosságúak.”

„Arról van szó talán, hogy miként lehetne talán egy kicsit jobban felkarolni a szabadidős gokartozást, talán néhány gokartversenyt kéne tartani a különböző nemzeti szövetségeken belül, ahol az FIA támogatni tudja ezt. Ezt akár az esport iránti szenvedélyen keresztül is el lehet indítani, és az FIA eSport tényleg halad előre, a bizottsággal együtt pedig rengeteg nagyszerű ötletük van. Ott tényleg elég olcsón lehet nevezni, és ezt meg tudjuk valósítani, miközben hasonló a helyzet a crosscar bajnokságok (a rali induló szériája) esetében is. Ehhez nem kell pálya. Vannak olyan helyek a világon, ahol a crosscar jól tud jönni; minden bizonnyal Ázsiában, Dél-Amerikában és Afrikában. Az ilyen dolgok a rali felé mennek, és nekünk jobban kell támogatnunk ezeket.”

A jövő központi kérdése a hajtóegységek technológiája lesz, a kormányok erőteljesen támogatják az elektromos meghajtást, míg a sport a 100 százalékban fenntartható üzemanyagokat és a hidrogént is alternatívaként javasolja.

„Én mindegyik felé nyitott vagyok. Úgy gondolom, hogy a válasznak mindezen technológiák különböző (változatainak) kell lennie" – mondja Kristensen. „Több fiatal mérnököt látunk, akik briliáns ötletekkel jönnek ki az egyetemekről. Tehát ahhoz, hogy továbbra is valódi laboratóriumként működhessünk, legyen szó a versenypályáról vagy a közútról, javítanunk kell a teljesítményt, a környezeti fenntarthatóságot és a technológiát. A motorsport továbbra is hasznos és jelentőségteljes lesz az autóipar számára. Hiszünk abban, hogy nem szakadhatunk el ettől. Ha pedig a gyártók erejét és a legjobb versenyzők teljesítményét egyesítjük, akkor óriási kapacitással rendelkezünk a kreativitásra és a hatékonyságra. Amit Le Mans a hidrogén 24 programmal tesz, az egy jó példa erre, de van még sok másik is.”

A nemrégiben végzett globális F1-es rajongói felmérés azt mutatta, hogy a motorsport közönsége és a gamerek között egyre nagyobb az átfedés – a 16 és 24 év közötti F1-rajongók 61 százaléka vallja magát gamernek. Tehát mennyire fontosak a videójátékok a motorsport fejlődése szempontjából?

„Valósággá válik. A virtuális esportok egyre jobbak. A világjárvány alatt rengeteg olyan verseny volt, különösen 2020-ban, ahol a valós világból érkező pilótákat láthattuk versenyezni ezekkel a hihetetlenül hatékony, hihetetlenül gyors játékosokkal. Ez a keverék létrehozott valamit, és manapság ez csak növekszik. Az FIA pedig támogatja ezt. Létrehoztunk egy új bizottságot a svéd Anna Norquist vezetésével. Nemrég pedig kiadtuk az FIA eSport világranglistáját. Szóval remélhetőleg ez lehet valami, amit az FIA előre tud mozdítani.”

A korábban elmondott kihívások ellenére Kristensen azonban reményteljes az autóversenyzés jövőjét illetően.

„A motorsport mindig is a szenvedély, az integritás és az érdeklődés forrása volt, köszönhetően a versenyzők, a versenyek, a gyártók és a rajongók kombinációjának a világ minden táján” – mondja. „A kommunikáció és a sportágunk népszerűsítésének módja szintén kulcsfontosságú. Ez a világ gyorsan mozog, a média világa is. Nézzük meg a Netflix Drive to Survive című sorozatának hatalmas hatását az F1-re. Ez egy jó példa, ahogyan Az aszfalt királyai című film sikere is a Le Mans-i 24 órás esetében. Tehát a motorsport még mindig nagyon üzletképes, és még sokáig az is marad” – zárta gondolatát Tom Kristensen.