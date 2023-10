Kik az F1 új rajongói, és hogyan gondoskodik róla a sport, hogy megtartsa őket?

Új F1-rajongók. Az F1-es paddockban mindenki róluk beszél, a csapatok és a szponzorok őket akarják megszólítani, a versenyzők pedig folyamatosan találkoznak velük. Bárki, aki ma részt vesz egy Forma–1-es versenyen, észreveheti, hogy a szurkolók profilja drámaian megváltozott, mióta a Liberty Media átvette az irányítást. Sokkal fiatalabbak és több a nő, mint öt évvel ezelőtt. A kutatások és a nézettségi adatok is ezt támasztják alá; az F1-rajongók átlagéletkora 32 év, ami fiatalabb, mint az olyan sportoké, mint az NFL vagy az NBA. A Netflix Drive to Survive című sorozatának tulajdonítják ezt az átalakulást, de vajon ez a teljes történet? Hogyan kellene az F1-nek megszólítania a fiatal női rajongóit? És vajon ezek az új rajongók hosszú távon is kitartanak, vagy fennáll a veszélye, hogy idővel alábbhagy a lelkesedésük?

Az austini Soho House-ban tartott eseményre négy személyiséget hívtunk meg, hogy megvitassák ezt a kérdést. Otmar Szafnauer volt F1-es csapatfőnök, Will Buxton F1-es műsorvezető és a Drive to Survive arca, valamint Toni Cowan-Brown és Cristina Mace női tartalomkészítők.

Szafnauer először is kifejtette a Liberty forradalmának építőköveit, amelyek elhoztak minket oda, ahol most tartunk: „Először is, a sport és a háttértörténetek Netflixen való megjelenítése nagyon-nagyon sokat segített. A sport mindig is ilyen volt, de a Bernie-korszak alatt jól őrzött titok volt. A Netflix mindenki számára feltárta a sportot és azt, hogy miről szól. Szerintem a Liberty másik zseniális húzása a költségplafon bevezetése volt, hogy a leggazdagabb csapatok se élvezzenek akkora előnyt. Így bárki versenybe szállhat. Ez tényleg segített, és segíteni fog a jövőben is. 2026-ban a hajtásláncok esetében is lesz egy költségplafon, ami segíthet abban, hogy a mezőny közelebb kerüljön egymáshoz. A harmadik dolog pedig az, hogy a pénzek elosztása egy kicsit igazságosabbá vált.”

Ami a Drive to Survive-ot illeti, Buxton kifejtette, hogy szerencsés véletlenek sorozata hozta létre a jelenséget: „Iskolás koromban egyik társam sem szerette az F1-et. De most már menő. Menő dolog szeretni az F1-et, az emberek beszélnek róla. Ez már nem egy rétegsport. Azt hiszem, a Drive to Survive esetében a hibák tökéletes vihara volt a kulcs, ami miatt ilyen zseniális lett. Az első évadban a Mercedes és a Ferrari egyáltalán nem kért belőle. Így a producereknek más sztorikat kellett keresniük. Megtalálták Günther Steinert, Daniel Ricciardót, Otmart és ezeket a nagyszerű embereket, akik nem a világbajnoki címért küzdöttek, de egyedi, lenyűgöző történeteik voltak. Aztán jött a COVID-19, és mindenki otthon ült, nézte a Netflixet, miközben két sorozatot is lehetett nézni. Utána a Liberty és az FIA valahogy elérte, hogy júliusban (2020) elinduljon a bajnokság. Szóval ez volt az első nemzetközi sportág, ami beindult.”

Fotó készítője: Carl Bingham / Aston Martin Lando Norris, McLaren signs autographs for fans

Toni Cowan-Brown szerint a Drive to Survive fontos volt, de csak a szikra volt az F1 népszerűségének robbanásszerű növekedéséhez, nem pedig az üzemanyag. „A másik oldal az volt, hogy 2019-ben volt egy olyan Drive to Survive első évadunk, amelyet alig néztek. Aztán megtörtént a világjárvány (2020 márciusában), mindannyian hiányoltuk az élő sporteseményeket, otthon ragadtunk, vágytunk a jó tartalmakra, majd felfedeztük, és utána egyhuzamban megnéztük az első és második évadot is. Aztán pedig jöttek a tartalomkészítők, és az alkotói gazdaság nagyrészt a világjárványnak köszönhetően fellendült, majd megérkezett a TikTok.”

„Először a Schumacher-korszakban mentem el egy versenyre apámmal. Sokszor beleszerettem és kiszerettem a sportágból, főleg azért, mert sosem éreztem, hogy ez a sportág nekem való. Nem úgy beszélt hozzám, ahogyan szerettem volna. Az alkotói gazdaság azonban csökkenti a belépés korlátait. Bárki felkaphat egy telefont, és úgy készíthet tartalmat a saját közösségének, ahogyan ő akarja. Az a hihetetlen dolog a fiatal nőkkel kapcsolatban, amit Taylor Swift nagyon világosan le is írt, hogy önszerveződnek, történetek kreálnak és a háztetőkről kiabálnak. Ami viszont még fontosabb, hogy relevanciát teremtenek. És hatalmas gazdasági erőt képviselnek. Ettől függetlenül még mindig figyelmen kívül hagyják, kétségbe vonják és nem tisztelik őket. Ez számomra egyszerűen hihetetlen. Az F1-es sport szerencsés, hogy itt vannak, mert ők azok, akik megteremtik a relevanciát; ők veszik a jegyeket, ők járnak a nagydíjakra, ők vásárolják az árucikkeket, ők nézik az F1-et, ők veszik az F1 TV-t, ők hozzák el a barátaikat. Miért ne tisztelnénk ezt a csoportot, ezt a demográfiai csoportot?”

Cristina Mace, egy gyorsan növekvő influenszer, aki Cristina.fastcars néven posztol TikTokon, elmagyarázta, mit tart érdekesnek az F1-ben, és mit igyekszik közölni rajongóival.

„A kíváncsiság a lényeg. Ez egy olyan sport, ahol folyamatosan tanulsz, az autók folyamatosan változnak, és néhány évente változtatjuk a szabályokat. Szóval mindig van valami új, amit meg kell tanulni. Mindig vannak emberek, akik kérdéseket tesznek fel, és azt akarják, hogy válaszolj rájuk. Ezért egyre többet és többet kell keresgélned. És ezek az apró részletek teszik igazán egyedivé a Forma–1-et. Mert igen, autót tervezünk. Igen, a pilótáknak ismerniük kell a fizikát, és jó visszajelzéseket kell adniuk. És nem csak a versenyzők, hanem az F1-ben dolgozó emberek is lenyűgöznek, és az, hogy milyen okosak, hogyan oldják meg ezeket a problémákat a világ minden táján. Igazán magával ragadó megismerni a történeteiket; hová tartanak, honnan indultak. És szerintem ez a kulcs; a történetek, melyeket a Forma–1 megismertet veled.”

Fotó készítője: Simon Galloway / Motorsport Images Fans await the arrival of the drivers Fans await the arrival of the drivers

„Tudományos diplomám van” – folytatta Cristina. „És van egy előadóművészeti diplomám is. Szóval tudom, hogyan kell jó történeteket mesélni, és tudom, hogyan kell elmondani azok tudományos oldalát. Ez pedig azt jelenti, hogy időt töltök azzal, hogy odafigyelek a tudományra, és képes vagyok megfelelően elmagyarázni azt azoknak az embereknek, akik csak összezavarodtak, miközben mindezt olyan formában tálalom, hogy az embereknek ne legyen túl sok. Mert ez a lényeg a mérnökök és bárki kapcsán, aki ért a fizikához, kémiához: nagyon belebonyolódnak a sajátos szókincsükbe. A tartalomkészítésem célja az, hogy egy kicsit úgy tekintsek magamra, mint egyfajta kurátorra, aki azt kutatja, hogy „mi érdekli leginkább az embereket azon dolgok közül, amelyek ma felbukkantak Twitteren?”.

Ha mélyebben elemezzük, hogy mi az az F1-ben és mit csinálnak az olyan tartalomgyártók, mint Cristina, ami vonzza ezt a hatalmas női közönséget, akkor szerinte világos, hogy ez egy közösségi dolog.

„Mi, lányok, nők, szeretünk együtt csinálni dolgokat, és együtt élvezni azokat. És sokkal kevésbé ijesztő belevágni valamibe, ha csoportosan csináljuk. Így kevésbé érzed magad elszigeteltnek. És másképp is élvezzük a dolgokat. Barátságkarkötőket készítünk, viccekről beszélgetünk, és olyan dalokon gondolkodunk, amelyeknek a versenyzők személyiségeként van értelme. Vannak ezek a nagyon sajátos lánykultúrájú dolgok. És amikor együtt élvezzük őket, akkor ez az, amiről igazán szól. A Forma–1 esetében mindannyian ugyanazt a műsort nézzük; a barátnőd ajánl valamit, és természetesen a végén vele együtt kell megnézned, mert a megszállottja. Ez egy olyan dolog, ahol együtt dolgozunk és együtt élvezzük a dolgokat. És amíg gondoskodsz arról, hogy legyen egy jó, biztonságos közeg, ahol együtt élvezhetjük, akkor mi már intézzük a többit.”

Bár mindez hihetetlenül rózsásnak tűnik az F1 számára, Cowan-Brown óvatosságra intett. „Azt hiszem, most egy adott pillanatban vagyunk, egy buborékban. Szerintem ez most egyfajta csúcspont, de hamarosan kialakul a plafon, sőt, a sportág hanyatlásának veszélye is fennáll, aminek számtalan oka lehet, de különösen az, hogy sportágként túlságosan nagy hangsúlyt fektettünk a hype-ra, és ki kell találnunk, hogy mi az, amivel elérhetjük, hogy a rajongók, akik nagyon lelkesednek érte, hosszabb távon is maradjanak.”

„Az F1-nek globális, több nőt megmozgató és fiatalabb közönsége van; az átlagéletkor 32 év, az NFL-ben 50 év. Azt hiszem, az NBA-ben 42. Olyan élénk és fiatal közönségünk van, de nem hiszem, hogy mi ezt a közönséget szolgáljuk ki. És itt visszatérek a fiatal női rajongók gondolatára. De azt hiszem, az igazság az, hogy megveregetjük a saját vállunkat, hogy behozzuk ezt az új magot, de közben nem szolgáljuk ki ezt a közönséget.”

Buxtoné volt a végső szó: „Az érdeklődés szintjéről, a nézettségi adatokról, amelyek most itt Amerikában vannak, csak álmodhattunk 10 vagy 20 évvel ezelőtt, amikor közvetítettük ezt a sportágat” – mondta Buxton. „Egy rendkívül sikeres időszakon ment keresztül. De egyetértek azzal, hogy ha nagy felhajtást csapsz valami körül, és az álom alapján adod el, akkor azt be is kell váltanod. És úgy gondolom, hogy a sportág közvetítésének módja itt, az Egyesült Államokban megérett a változásra, ha azt akarjuk, hogy a piaci részesedés ne csak stagnáljon, hanem növekedjen is, mert az F1-nek versenyeznie kellene a NASCAR-ral, az egyetemi sportokkal, az NFL-lel és a kosárlabdával. Ez a cél.”