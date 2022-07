David Coulthard – Miért több mint egyenrangúak a női versenyzők

David Coulthard a profi motorsportban eltöltött több mint 30 éve alatt sok mindent elért. Soha nem nyert F1-es világbajnokságot, de eltökélt szándéka, hogy egy női autóversenyzőt hozzásegítsen ahhoz, hogy elérje ezt a szintet. Nővére, Lynsay kiváló gokartversenyző volt, és a szinte már túlzottan lelkiismeretes szülei gyermekként ugyanolyan lehetőségeket biztosítottak számára. Ám tinédzserként kicsúszott a rendszerből, mint oly sok lány.

Az elmúlt évtizedben számos kezdeményezés indult az F1-ben leggyakrabban feltett kérdés megválaszolására: miért nincsenek női F1-es versenyzők? Az FIA Girls on Track programjától kezdve a W Seriesig, melynek Coulthard az egyik alapító partnere, a lehetőségek egyre bővülnek. Ezek azonban nem foglalkoznak annak alapjaival, hogy mi szükséges az F1-be való áttöréshez: a tehetségek jobb felismerése a korai szakaszban, majd a finanszírozás és egyéb szakmai támogatás egy meghatározott program keretein belül, amely az F1-ig tart. A legtöbb ismert férfi versenyző, Lewis Hamiltontól Lando Norrisig, így vagy úgy, de részesült ebből.

Coulthard tehát barátjával, a cseh üzletemberrel, Karel Komarekkel közösen létrehozott egy nonprofit fejlesztési struktúrát More than Equal néven, amelyet a fitnesz, a versenyzői tréning, a pszichológia és a szponzoráció területén tevékenykedő szakemberek alkotnak. Ez egy nyílt kötelezettségvállalás, amely kezdetben tíz évre szól. Komarek leginkább a nemzeti lottójátékok üzemeltetőjeként ismert számos európai országban, és cége, az Allwyn Entertainment nemrég nyerte el az áhított brit nemzeti lottóengedélyt.

More than equal seeks to break down misconceptions about female racers