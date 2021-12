Elindult a Motorsport Watches

Több mint 20 év után ebben az izgalmas iparágban, a Motorsport Network örömmel mutatja be a Motorsport Watches-t, amely közvetlen kapcsolatot jelent az autóversenyzés rajongói és a pályán zajló események között.

Ezek az órák aprólékosan megépítettek, hogy a versenyzés valódi megbecsülését nyújtsák, amelynek bárki részese lehet. Minden egyes óra egyedi történetet mesél el, kiemelve a motorsport legikonikusabb korszakainak csodálatos autóit és az őket vezető hősöket.

A munkáink tárgyát képező, nagy tétekkel járó próbálkozások és hibák játéka egy olyan márkában csúcsosodott ki, amelyet olyan embereknek készítettünk, akik szívből szeretik a versenyzést, és rendíthetetlenül törekszenek a tökéletességre.

