Az FIA elnöke szerint "túlzóak" a hírek a Forma-1 értékéről

A Bloomberg múlt héten írt arról, hogy a szaúd-arábiai állami vagyonkezelő húszmilliárd dollárért akarta megvásárolni a Liberty Mediától a Forma-1-et, az ajánlatot azonban elutasították. A Motorsport.com forrásai szerint vannak pontatlanságok a történetben (például komoly tárgyalás sosem folyt a felek között), a hatalmas összeg sokak érdeklődését felkeltette.

Ugyanis a Liberty Media 2017-ben 4,4 milliárd dollárért vásárolta meg az F1-et, a húszmilliárdos árcédula pedig azt sugallná, hogy nagyon is megtérült a befektetés. A sorozat kereskedelmi jogai felett 2110-ig rendelkező FIA számára azonban váratlan következményei lehetnek egy hasonló üzletnek.

A szövetség elnöke, bin Szulajm szerint például ilyen lenne, ha egy, a Forma-1-et ennyiért megvásárló új tulajdonos gyors megtérülést várna a befektetéstől, aminek érdekében a promóterek felé súlyos díjemelések történhetnének és a jegyárak is megdrágulhatnának, ez pedig kevesebb nézővel járna.

Hétfői Twitter-posztjában bin Szulajm aggodalmát fejezte ki egy hasonló lépés miatt: „A motorsport képviselőjeként az FIA, mint nonprofit szervezet, óvakodva figyeli a Forma-1-re rakott erősen felfújt húszmilliárd dolláros árcédulát.”

„Minden potenciális vásárlót arra figyelmeztetünk, hogy figyeljen a józan eszére, vegye figyelembe, mi a jó a sportágnak és tiszta, fenntartható tervekkel érkezzen, ne csak egy rakás pénzzel. A mi kötelességünk figyelembe lenni, mi lenne a megnövekedett díjak és egyéb költségek hatása a promótereinkre és ezek túlcsorduló hatása a rajongókra.”

A Motorsport.com kérdésére az eredeti, szaúdiak érdeklődéséről szóló cikkről bin Szulajm elmondta, szerinte a Forma-1 húszmilliárd dollárra becslése nem pontos: „Valóban ennyit ért? Szerintem ez fel van fújva. Túlzó. Gondoljuk át józan ésszel, tényleg ér ennyit a Forma-1? Ha igen, mit tegyünk?”

„Valahonnan vissza kell szerezni ezt a pénzt. Mennyit kellene emelnünk a helyi promótereknek a díjain? Csak próbálom megérteni a logikát az egész mögött, mert valahol kell lennie mögötte egy tervnek.”

Bin Szulajm szerint létfontosságú, hogy az F1 csak olyan szervezetek kezébe kerülhessen, melyeknek konkrét elképzelései vannak arra, hogyan fejlesszék a sportágat, ahelyett, hogy csak simán eladnák a legtöbbet kínálónak:

Még több F1 hír: Ilyen lehetne a Bentley festése a Forma-1-ben (képek)

„Szerintem kell, hogy legyen valamilyen tervük is. Akárki is az, legyen terve is, ne csak pénze. Csak a logikát akarom megérteni mögötte. Kell egy terv. De egyelőre csak pletykákról van szó. Szerintem az FIA-nak is ott kéne lennie a tárgyalásokon, mert a szövetségé a bajnokság. Persze, csak béreljük, de valahol elvesztettük a fonalat és szeretném, ha a jövőben ismét tisztán látnánk mindent illetően.”

Bin Szulajm hozzátette, feltűnő számára, hogy húszmilliárd dolláros vásárlásról van szó, miközben a 2000-es évek elején a Forma-1 kereskedelmi jogairól szóló, sokat kritizált százéves szerződés, amit még Max Mosley kötött meg, csupán 300 millióról szólt.

„Istenem, ha húszmilliárdot kapnánk érte, az FIA hatalmasat szakíthatna. Hogy őszinte legyek, senki sem fog meggyőzni, hogy így, hogy száz évre a kereskedelmi jogok 300 milliót értek, a húszmilliárd dolláros szám pontos. Ezeknek a számoknak semmi értelme, hogyha jobban megemészti őket az ember.”