A Liberty Mediáé a világ legértékesebb sportbirodalma

A Forbes 2023-ra 20,8 milliárd dollárra értékelte a Liberty sportbirodalmát, amelynek élén természetesen a Forma-1 áll, 17,1 milliárd dolláros vállalati értékkel, amelyet az Atlanta Braves baseball-csapata követ 2,1 milliárd dolláros értékkel a portfólióban.

A Liberty Media 2016 végén 4,4 milliárd dollárért vásárolta meg a Forma-1-et Bernie Ecclestone-éktól, de a száguldó cirkusz csak 2021-ben jelent meg a Forbes éves rangsorában, miután átalakították a rangsorolási módszertant.

A Forma-1 2023-as, adósságokat is tartalmazó értékelése azért is időszerű, hiszen Mohammed bin Szulajm, az FIA-elnöke az elmúlt napokban több tweet-bejegyzést is közzétett, amelyben minden potenciális vevőt figyelmeztetett az F1 felfújt értékéről.

Mindez azok után történt, hogy kiderült, a szaúd-arábiai állami befektetési alap vizsgálta a Forma-1 megvásárlásának lehetőségét egy több mint 20 milliárd dolláros üzlet keretein belül.

Bin Szulajm úgy fogalmazott, minden potenciális vevőnek azt tanácsolja, hogy a jövőben józan ésszel tegyen ajánlatot a Forma-1 jogainak megvásárlásáért, és világos, fenntartható tervvel álljon elő, ne csak sok pénzzel.

A Liberty Media ezt követően nyíl levélben kritizálta az FIA-elnököt, mondván bin Szulejm megjegyzései túllépték az FIA hatáskörét, ami felerősíti a Forma-1 és a szervezet között zajló vitát.

A Liberty sportbirodalmának értéke az elmúlt években folyamatosan nőtt, az előző évhez képest 3,6 milliárd dollárra, 2021-hez képest pedig elképesztő, 7,8 milliárd dolláros összeggel.

Ezen időszak alatt a Forma-1 nézettsége négy százalékkal nőtt 2020-hoz képest, az Egyesült Államokban pedig még ennél is nagyobb mértékben ugrott meg a száguldó cirkusz nézőinek száma.

A Forma-1-et 4,35 milliárd dollárral értékelte többre a Forbes, mint a lista második legmagasabb értékét magáénak tudó Kroenke Sports & Entertainment-t, amely olyan sportklubokat birtokol, mint az Arsenal labdarúgócsapata, a tavalyi NFL-bajnok Los Angeles Rams, vagy az NHL-címvédő Colorado Avalanche.

Még a Manchester United-et és a Tampa Bay Buccaneers NFL-csapatát birtokló Glazer család tulajdonai is 9,57 milliárd dollárral kevesebbet érnek, mint a Forma-1 vállalati értéke.

