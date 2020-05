A Williams biztosította a pénzügyeit az Advanced Engineering eladása után

A Williams csapata újrafinanszírozási megállapodást kötött többek között a hosszú távú partnerével, a HSBC-vel, emellett kölcsönt kaptak a Latrus Racingtől is, amely Nicholas Latifi édesapjának, Michael Latifinek a tulajdonában áll.

A megállapodás részét képezte egy jelzálog, ami a csapat földjére és épületeire vonatkozik, illetve a gyár épületére és eszközeire. Biztosítékként pedig a „történelmi vagyon” is szerepet kap, amely több mint 100 F1-es Williams-autót takar a csapat 42 éves Forma-1-es történelméből.

„A Williams Advanced Engineering eladása után, 2019 végén megkezdtük az újrafinanszírozási procedúrát. Miután számos opciót áttekintettünk, végül a hitelezők konzorciumával való újrafinanszírozás mellett döntöttünk, amit kereskedelmi alapon tárgyaltunk meg.” – kezdte a Williams csapatfőnöke, Claire Williams a Motorsport.com-nak.

„A kölcsön csomag felruház minket azokkal az erőforrásokkal, amelyek az előrelépésünkhöz szükségesek.”

A Latrus Racinget Michael Latifi alapította 2012-ben, és szerepet játszott a fia, Nicholas pályafutásának karrierjében. Michael Latifi már a vállalatán, a Sofinán keresztül a Williams szponzora, amely egy kanadai ételvállalat.

Claire Williams, Deputy Team Principal, Williams Racing

Latifi emellett a McLaren Group társtulajdonosa, és még 2018 májusában fektetett be a wokingi alakulatba.

A Williams biztosítékként többek között feltette a listára az 1978-as FW06-ot, az előző szezonban használt FW42-ből három darabot, illetve példányokat az összes világbajnoki címet nyerő autóból.

Számos autó most is működőképes állapotban van, és történelmi eseményeken is futnak velük, míg más autók csak „showcarok”. Néhány pedig múzeumoknál szerepel kölcsönben.

