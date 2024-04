Russell figyelmeztette a Mercedest a kínai valóság után

A Mercedes problémás 2024-es szezonja Sanghajban is folytatódott, hiszen Russell közel 40 másodperces hátránnyal szelte át a célvonalat Max Verstappen mögött, ráadásul úgy, hogy a futamon kétszer is bejött a biztonsági autó.

Csapattársa, Lewis Hamilton eközben egy kilencedik helyet tudott elérni, miután csak a mezőny végéről vághatott neki a versenynek a rosszul sikerült szombati időmérője miatt. Russell a mostani futam is egyértelmű volt annak kapcsán, hogy a Mercedesre rengeteg munka vár, ha előrébb akarnak kerülni az erősorrendben.

„Az a helyzet, hogy a Red Bull továbbra is messze mindenki előtt jár, és szerintem csak a sprintfutamon láttuk az igazi énjüket, ahol Verstappen körönként egy másodpercet adott mindenkinek. Nem szabad áltatnunk magunkat. Rengeteg munkára van szükség a felzárkózáshoz, és ahhoz, hogy harcolhassunk a Ferrarikkal és Landóval [Norris].”

Russell versenyének fénypontja minden bizonnyal az volt, amikor a rajtnál el tudott menni mindkét kakaskodó Ferrari-versenyző mellett, bár a helyezését aztán nem sok esélye volt megtartani a leintésig. Ezek alapján nem csoda, hogy szerinte vissza kell menniük a tervezőasztalhoz, ha gyorsulni szeretnének.

„A csúcspont valószínűleg az első kör és a Ferrarik megelőzése volt. A hatodik hely azonban igazságos reprezentációja annak, hol tartunk most csapatként. A hétvége jó volt ezzel a sprintformátummal, mert különböző dolgokat is kipróbálhattunk a két futam között. A teljesítményünk azonban mindkétszer elég hasonló volt. Most tehát vissza kell mennünk a gyárba, dolgoznunk kell az alapokon, vagyis több leszorítóerőre van szükségünk.”

Toto Wolff csapatfőnök is arról beszélt a futam után, hogy a W15-ös nem jó autó, de a jövőben érkező fejlesztésekkel gyorsulhatnak.